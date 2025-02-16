Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции

Под видом так называемых «восстановительных работ» захватчики начали демонтаж исторического центра Мариуполя, разрушая здания, которые имеют культурно-историческую ценность.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Как отмечается, значительная часть города была уничтожена массированными обстрелами еще во время активных боевых действий в 2022 году. Теперь же оккупанты фактически добивают архитектурное достояние города, которое символизировало его уникальность и многогранную историю.

Поэтому в центральной части города представители РОА додумались разрешить проводить застройку так называемого «нового» жилья под ипотеку для русских из депрессивных регионов РФ и иммигрантов из Азии. Это целенаправленная политика, направленная на изменение этнического состава населения и создание иллюзии «возвращения жизни» в разрушенный город

В то время, когда оккупанты демонстрируют свои «успехи» на пропагандистских телеканалах, реальность для местных жителей совсем другая. Жители Мариуполя остаются без жилья, ведь обещанных компенсационных квартир им не предоставляют.

Зато приоритет отдается переселению россиян. Все строительство, как отметили в сообщении Центра сопротивления, ориентировано исключительно на завоз российских граждан. Работы на самом деле заморожены из-за отсутствия финансирования, а завезенные строители регулярно жалуются на невыплату зарплат. В лучшем случае оккупанты делают только косметический ремонт фасадов, тогда как внутри дома остаются непригодными для жизни.

Призываем всех, кто находится во временной оккупации, саботировать действия врага и участвовать в Движении Сопротивления. Если вам известна важная информация о захватчиках или их приспешниках - сообщите через наш анонимный https://t.me/official_sprotyv_bot чат-бот