Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции

ukenru
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 125379 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 126384 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 131123 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 130449 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 182766 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 267281 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 174295 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163190 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142473 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 127354 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия вывела свои военные корабли из трех морей - ВМС ВСУ

россия вывела свои военные корабли из трех морей - ВМС ВСУ

16 февраля, 05:25 • 46414 просмотра
Синоптики предупреждают о резком похолодании: прогноз погоды на сегодня

Синоптики предупреждают о резком похолодании: прогноз погоды на сегодня

16 февраля, 05:50 • 100013 просмотра
Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ

Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ

16 февраля, 06:10 • 35574 просмотра
Британия инвестирует $3,15 млрд в сталь из-за угрозы пошлин от Трампа

Британия инвестирует $3,15 млрд в сталь из-за угрозы пошлин от Трампа

16 февраля, 08:20 • 28007 просмотра
В нацпарке в Одесской области поселились более 100 нутрий: ученые бьют тревогу

В нацпарке в Одесской области поселились более 100 нутрий: ученые бьют тревогу

16 февраля, 08:50 • 30056 просмотра
публикации
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 112609 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 152262 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 267273 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 204460 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 207251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 125372 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 118563 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 146085 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 144135 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 149539 просмотра
Актуальное
Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции

Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя под видом реконструкции

Киев  •  УНН

 • 4141 просмотра

Read in English

Российские оккупанты разрушают исторические здания в центре Мариуполя, планируя застройку для переселенцев из РФ. Местным жителям не предоставляют обещанных компенсационных квартир, а строительство заморожено из-за нехватки финансирования.

Под видом так называемых «восстановительных работ» захватчики начали демонтаж исторического центра Мариуполя, разрушая здания, которые имеют культурно-историческую ценность.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

 Как отмечается, значительная часть города была уничтожена массированными обстрелами еще во время активных боевых действий в 2022 году. Теперь же оккупанты фактически добивают архитектурное достояние города, которое символизировало его уникальность и многогранную историю.

Поэтому в центральной части города представители РОА додумались разрешить проводить застройку так называемого «нового» жилья под ипотеку для русских из депрессивных регионов РФ и иммигрантов из Азии. Это целенаправленная политика, направленная на изменение этнического состава населения и создание иллюзии «возвращения жизни» в разрушенный город

- отмечают в Центре. 

В то время, когда оккупанты демонстрируют свои «успехи» на пропагандистских телеканалах, реальность для местных жителей совсем другая. Жители Мариуполя остаются без жилья, ведь обещанных компенсационных квартир им не предоставляют.

Image

Зато приоритет отдается переселению россиян. Все строительство, как отметили в сообщении Центра сопротивления, ориентировано исключительно на завоз российских граждан. Работы на самом деле заморожены из-за отсутствия финансирования, а завезенные строители регулярно жалуются на невыплату зарплат. В лучшем случае оккупанты делают только косметический ремонт фасадов, тогда как внутри дома остаются непригодными для жизни.

  Призываем всех, кто находится во временной оккупации, саботировать действия врага и участвовать в Движении Сопротивления. Если вам известна важная информация о захватчиках или их приспешниках - сообщите через наш анонимный https://t.me/official_sprotyv_bot чат-бот  

- пишут в Центре национального сопротивления.

Напомним,

В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойнаКультура
mariupolМариуполь

Обратиться по вопросам размещения рекламы