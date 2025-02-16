Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя під виглядом реконструкції

ukenru
05:23 • 10450 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121969 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182322 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146763 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138384 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117124 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107834 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102978 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141497 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134300 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 38114 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 48769 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 35747 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 30150 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 43435 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141497 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140496 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274519 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303375 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239238 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 10051 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56403 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111368 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134300 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116683 перегляди
Актуальне
Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя під виглядом реконструкції

Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя під виглядом реконструкції

Київ • УНН

 • 41626 перегляди

Російські окупанти руйнують історичні будівлі в центрі Маріуполя, плануючи забудову для переселенців з РФ. Місцевим мешканцям не надають обіцяних компенсаційних квартир, а будівництво заморожене через брак фінансування.

Під виглядом так званих "відновлювальних робіт" загарбники розпочали демонтаж історичного центру Маріуполя, руйнуючи будівлі, які мають культурно-історичну цінність.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

 Як зазначається, значну частину міста було знищено масованими обстрілами ще під час активних бойових дій у 2022 році. Тепер же окупанти фактично добивають архітектурне надбання міста, яке символізувало його унікальність і багатогранну історію.

Відтак в центральній частині міста представники РОА додумалися дозволити проводити забудову так званого "нового" житла під іпотеку для росіян з депресивних регіонів рф та іммігрантів з Азії. Це цілеспрямована політика, спрямована на зміну етнічного складу населення і створення ілюзії "повернення життя" в зруйноване місто

- наголошують у Центрі. 

У той час, коли окупанти демонструють свої "успіхи" на пропагандистських телеканалах, реальність для місцевих мешканців зовсім інша. Жителі Маріуполя залишаються без житла, адже обіцяних компенсаційних квартир їм не надають.

Image

Натомість пріоритет надається переселенню росіян. Усе будівництво, як зазначили у повідомленні Центру спротиву, орієнтоване виключно на завезення російських громадян. Роботи насправді заморожені через відсутність фінансування, а завезені будівельники регулярно скаржаться на невиплату зарплат. У кращому випадку окупанти роблять лише косметичний ремонт фасадів, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя.

  Закликаємо всіх, хто перебуває в тимчасовій окупації, саботувати дії ворога та долучатися до Руху Опору. Якщо вам відома важлива інформація про загарбників чи їхніх посіпак — повідомте через наш анонімний https://t.me/official_sprotyv_bot чат-бот  

- пишуть у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо

У 2025 році кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійнаКультура
mariupolМаріуполь

Звернутися з питань розміщення реклами