Окупанти руйнують історичний центр Маріуполя під виглядом реконструкції

Під виглядом так званих "відновлювальних робіт" загарбники розпочали демонтаж історичного центру Маріуполя, руйнуючи будівлі, які мають культурно-історичну цінність.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Як зазначається, значну частину міста було знищено масованими обстрілами ще під час активних бойових дій у 2022 році. Тепер же окупанти фактично добивають архітектурне надбання міста, яке символізувало його унікальність і багатогранну історію.

Відтак в центральній частині міста представники РОА додумалися дозволити проводити забудову так званого "нового" житла під іпотеку для росіян з депресивних регіонів рф та іммігрантів з Азії. Це цілеспрямована політика, спрямована на зміну етнічного складу населення і створення ілюзії "повернення життя" в зруйноване місто - наголошують у Центрі.

У той час, коли окупанти демонструють свої "успіхи" на пропагандистських телеканалах, реальність для місцевих мешканців зовсім інша. Жителі Маріуполя залишаються без житла, адже обіцяних компенсаційних квартир їм не надають.

Натомість пріоритет надається переселенню росіян. Усе будівництво, як зазначили у повідомленні Центру спротиву, орієнтоване виключно на завезення російських громадян. Роботи насправді заморожені через відсутність фінансування, а завезені будівельники регулярно скаржаться на невиплату зарплат. У кращому випадку окупанти роблять лише косметичний ремонт фасадів, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя.

Закликаємо всіх, хто перебуває в тимчасовій окупації, саботувати дії ворога та долучатися до Руху Опору. Якщо вам відома важлива інформація про загарбників чи їхніх посіпак — повідомте через наш анонімний https://t.me/official_sprotyv_bot чат-бот - пишуть у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо

У 2025 році кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування.