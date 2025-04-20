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Мародерство в промышленных масштабах: оккупанты хвастаются “успехами” Мариупольского порта

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Оккупанты заявили о росте экспорта через Мариупольский порт на 80%, более 350 тыс. тонн. ЦНС это опровергает, называя порт хабом мародерства зерна, металла и оборудования.

Мародерство в промышленных масштабах: оккупанты хвастаются “успехами” Мариупольского порта

российские оккупанты заявили, что экспорт через захваченный Мариупольский порт вырос на 80%. А всего - более 350 тыс. тонн грузов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Но за красивыми цифрами - масштабное мародерство. Порт превращен в хаб по разворовыванию украинских ресурсов

- говорится в сообщении.

По данным Центра нацсопротивления, зерно, металл, оборудование - все вывозится под флагом рф как "стратегический ресурс".

"Здесь нет ничего общего с экономикой. Это грабеж в форме "интеграции", -  подчеркнули в ЦНС.

Напомним

россия планирует увеличить мощность порта в Мариуполе для вывоза украинского зерна и металла. Захватчики надеются вывозить около 12 млн тонн в год.

В мариупольский порт оккупанты привезли 88 вагонов похищенного угля в мариупольский порт22.02.25, 09:48 • 37937 просмотров

Вита Зеленецкая

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