Мародерство в промышленных масштабах: оккупанты хвастаются “успехами” Мариупольского порта
Киев • УНН
Оккупанты заявили о росте экспорта через Мариупольский порт на 80%, более 350 тыс. тонн. ЦНС это опровергает, называя порт хабом мародерства зерна, металла и оборудования.
российские оккупанты заявили, что экспорт через захваченный Мариупольский порт вырос на 80%. А всего - более 350 тыс. тонн грузов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Но за красивыми цифрами - масштабное мародерство. Порт превращен в хаб по разворовыванию украинских ресурсов
По данным Центра нацсопротивления, зерно, металл, оборудование - все вывозится под флагом рф как "стратегический ресурс".
"Здесь нет ничего общего с экономикой. Это грабеж в форме "интеграции", - подчеркнули в ЦНС.
Напомним
россия планирует увеличить мощность порта в Мариуполе для вывоза украинского зерна и металла. Захватчики надеются вывозить около 12 млн тонн в год.
В мариупольский порт оккупанты привезли 88 вагонов похищенного угля в мариупольский порт22.02.25, 09:48 • 37937 просмотров