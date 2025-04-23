В Мариуполе россияне уничтожили 90% критической инфраструктуры - городской совет
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить неразорвавшиеся снаряды. Местные власти сообщают, что после трех лет оккупации, горожане до сих пор находят мины и другие опасные предметы.
Во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить неразорвавшиеся снаряды. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram, передает УНН.
Детали
Во время военных действий российскими оккупантами было уничтожено 90% критической инфраструктуры Мариуполя. В этот раз очередной взрывоопасный предмет нашли возле местного депо.
По словам очевидцев, это была ракета. В ней нашли целый, но проржавевший механизм со взрывчаткой.
Как отметили в городском совете Мариуполя, после захвата города россияне якобы проводили разминирование. Однако после трех лет временной оккупации местные жители до сих пор продолжают находить мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.
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