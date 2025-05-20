Окупанти у Маріуполі влаштували свято "героїчного визволення міста", яке окупували у 2022-му - ЦПД

Сьогодні росіяни відзначають так зване "звільнення Маріуполя". Саме 20 травня 2022 року міноборони рф оголосило про повний контроль над містом після багатомісячної облоги та штурму "Азовсталі". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Окупанти нав’язують образ "героїчного визволення" Маріуполя і намагаються перетворити зруйноване місто на символ так званої "русской весни".

Пропаганда рф активно просуває наратив про "процвітаючий" Маріуполь під окупацією: говорять про відбудову, нові квартири, дороги та навіть "туристичний інтерес". Але реальність інша. Значна частина міста досі залишається в руїнах. Відбудова здійснюється точково, а квартири в нових будинках віддають приїжджим із росії в іпотеку. Тоді як місцеві жителі роками не можуть отримати обіцяні компенсації за зруйноване житло - йдеться у повідомленні.

Навчають ходити строєм і стріляти: росіяни готують дітей в Маріуполі до війни з Україною

За гучними заявами про "повернення Маріуполя додому" ru-пропаганда намагається сховати правду: війна, яку росіяни принесли у це місто, — це воєнні злочини, масові вбивства та масштабні руйнування цивільної інфраструктури - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

росія перетворює викрадених українських дітей на зброю. Мета депортації українських дітей до рф - виховання солдатів. Їх змушують вступати до "військово-молодіжних організацій" на ТОТ, що є воєнним злочином.