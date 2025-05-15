Це є геноцид: росія перетворює викрадених українських дітей на зброю - Лубінець

Основа ціль депортації росіянами українських дітей – це виховання нового покоління російських солдатів. Всі українські діти, яких рф фактично вкрала на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані бути членами так званих "військово-молодіжних організацій". Для продовження війни проти України, надалі росія використовуватиме цей викрадений "людський ресурс". Про це в ефірі телемарафону повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець, передає УНН.

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Як зазначив омбудсман, утворення "юнармій" на тимчасово окупованих росією територіях України є злочином і він прямо передбачений міжнародними гуманітарним правом: втягування дітей у війну, міжнародний воєнний конфлікт прямо заборонено.

На наш погляд є всі підстави вважати, що рф своїми діями стосовно українських дітей на ТОТ та території рф чинила саме воєнний злочин – геноцид, це і у вигляді депортації українських дітей та мілітаризації і фактично у нас є всі зафіксовані факти - підкреслив Лубінець.

За його словами всі хлопчики і дівчатка, яких рф депортувала "фактично вкрала", зобов'язані бути членами так названих військових молодіжних організацій.

Найчастіше – це "юнармії". Діти, які залишаються на тимчасово окупованих територіях також зобов'язані бути членами цих організацій. І таких випадків – тисячі.

Ми чуємо про тисячі, це підтверджено, дітей на території Луганської області...Насправді це розповсюджена практика на території Донецької і Херсонської і Запорізької області. Тобто всі території України, які тимчасово окуповані росіянами, всюди започатковані отакі рухи - зазначає Лубінець.

Ця системна геноцидна політика росіян стосовно українських дітей, за словами Лубінця, почалася у 2014 році.

І це - є воєнний злочин, за який треба росіян судити і карати. Основа ціль депортації росіянами українських дітей – це виховання нового покоління російських солдатів. Для продовження війни в Україні росіяни в першу чергу і в тому числі використовують людський ресурс, який вони захопили на ТОТ. Фактично беруть їх у заручники - наголосив він.

Нагадаємо

росіяни готують школярів з ТОТ до участі у війні проти України. Зокрема в окупованому Маріуполі вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця". До місцевих закладів освіти приходять російські військові, навчають дітей ходити строєм, поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу в умовах війни і рекламують вступ до лав російської окупаційної армії.

Ба більше, за останній час росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. На це було виділено понад мільярд рублів урядом рф.