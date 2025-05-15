Это геноцид: россия превращает похищенных украинских детей в оружие - Лубинец
Киев • УНН
Цель депортации украинских детей россией - воспитание солдат. Их заставляют вступать в "военно-молодежные организации" на ВОТ, что является военным преступлением.
Основа цели депортации россиянами украинских детей – это воспитание нового поколения российских солдат. Все украинские дети, которых рф фактически украла на временно оккупированных территориях, обязаны быть членами так называемых "военно-молодежных организаций". Для продолжения войны против Украины, в дальнейшем россия будет использовать этот похищенный "человеческий ресурс". Об этом в эфире телемарафона сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Как отметил омбудсман, образование "юнармий" на временно оккупированных россией территориях Украины является преступлением и он прямо предусмотрен международным гуманитарным правом: вовлечение детей в войну, международный военный конфликт прямо запрещено.
На наш взгляд есть все основания полагать, что рф своими действиями в отношении украинских детей на ВОТ и территории рф совершала именно военное преступление – геноцид, это и в виде депортации украинских детей и милитаризации и фактически у нас есть все зафиксированные факты
По его словам, все мальчики и девочки, которых рф депортировала "фактически украла", обязаны быть членами так называемых военных молодежных организаций.
Чаще всего – это "юнармии". Дети, которые остаются на временно оккупированных территориях, также обязаны быть членами этих организаций. И таких случаев – тысячи.
Мы слышим о тысячах, это подтверждено, детей на территории Луганской области...На самом деле это распространенная практика на территории Донецкой и Херсонской и Запорожской области. То есть все территории Украины, которые временно оккупированы россиянами, повсюду начаты такие движения
Эта системная геноцидная политика россиян в отношении украинских детей, по словам Лубинца, началась в 2014 году.
И это – военное преступление, за которое надо россиян судить и наказывать. Основа цели депортации россиянами украинских детей – это воспитание нового поколения российских солдат. Для продолжения войны в Украине россияне в первую очередь и в том числе используют человеческий ресурс, который они захватили на ВОТ. Фактически берут их в заложники
Напомним
россияне готовят школьников из ВОТ к участию в войне против Украины. В частности, в оккупированном Мариуполе они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". В местные учебные заведения приходят российские военные, учат детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.
Более того, за последнее время россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне. На это было выделено более миллиарда рублей правительством рф.