Это геноцид: россия превращает похищенных украинских детей в оружие - Лубинец

Основа цели депортации россиянами украинских детей – это воспитание нового поколения российских солдат. Все украинские дети, которых рф фактически украла на временно оккупированных территориях, обязаны быть членами так называемых "военно-молодежных организаций". Для продолжения войны против Украины, в дальнейшем россия будет использовать этот похищенный "человеческий ресурс". Об этом в эфире телемарафона сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Как отметил омбудсман, образование "юнармий" на временно оккупированных россией территориях Украины является преступлением и он прямо предусмотрен международным гуманитарным правом: вовлечение детей в войну, международный военный конфликт прямо запрещено.

На наш взгляд есть все основания полагать, что рф своими действиями в отношении украинских детей на ВОТ и территории рф совершала именно военное преступление – геноцид, это и в виде депортации украинских детей и милитаризации и фактически у нас есть все зафиксированные факты

По его словам, все мальчики и девочки, которых рф депортировала "фактически украла", обязаны быть членами так называемых военных молодежных организаций.

Чаще всего – это "юнармии". Дети, которые остаются на временно оккупированных территориях, также обязаны быть членами этих организаций. И таких случаев – тысячи.

Мы слышим о тысячах, это подтверждено, детей на территории Луганской области...На самом деле это распространенная практика на территории Донецкой и Херсонской и Запорожской области. То есть все территории Украины, которые временно оккупированы россиянами, повсюду начаты такие движения

Эта системная геноцидная политика россиян в отношении украинских детей, по словам Лубинца, началась в 2014 году.

И это – военное преступление, за которое надо россиян судить и наказывать. Основа цели депортации россиянами украинских детей – это воспитание нового поколения российских солдат. Для продолжения войны в Украине россияне в первую очередь и в том числе используют человеческий ресурс, который они захватили на ВОТ. Фактически берут их в заложники