Оккупанты в Мариуполе устроили праздник "героического освобождения города", который оккупировали в 2022-м - ЦПД

Сегодня россияне отмечают так называемое "освобождение Мариуполя". Именно 20 мая 2022 года минобороны рф объявило о полном контроле над городом после многомесячной осады и штурма "Азовстали". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Оккупанты навязывают образ "героического освобождения" Мариуполя и пытаются превратить разрушенный город в символ так называемой "русской весны".

Пропаганда рф активно продвигает нарратив о "процветающем" Мариуполе под оккупацией: говорят о восстановлении, новых квартирах, дорогах и даже "туристическом интересе". Но реальность иная. Значительная часть города до сих пор остается в руинах. Восстановление осуществляется точечно, а квартиры в новых домах отдают приезжим из россии в ипотеку. Тогда как местные жители годами не могут получить обещанные компенсации за разрушенное жилье - говорится в сообщении.

Учат ходить строем и стрелять: россияне готовят детей в Мариуполе к войне с Украиной

За громкими заявлениями о "возвращении Мариуполя домой" ru-пропаганда пытается скрыть правду: война, которую россияне принесли в этот город, — это военные преступления, массовые убийства и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

россия превращает похищенных украинских детей в оружие. Цель депортации украинских детей в рф - воспитание солдат. Их заставляют вступать в "военно-молодежные организации" на ВОТ, что является военным преступлением.