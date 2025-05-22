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Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Окупанти збираються знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

Київ • УНН

 • 2128 перегляди

Російські загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі, особливо в Лівобережному та Центральному районах. На місці планують іпотечне будівництво для росіян.

Окупанти збираються знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

У Маріуполі російські загарбники хочуть зруйнувати близько 10 тисяч приватних будинків, найбільше - у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.  

Деталі

За повідомленнями окупантів, знесення планується ніби-то через значні руйнування, спричинені бойовими діями.

Замість того, щоб допомогти людям відновити їхнє житло загарбники знайшли більш легкий шлях – усе зруйнувати. Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній з найстаріших історичних вулиць Торговій. Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі кількість місць поховань зросла до понад 20. Раніше їх було лише три, що підтверджує високу смертність цивільного населення через російські обстріли. 

Яна Соколівська

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