Окупанти збираються знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі

У Маріуполі російські загарбники хочуть зруйнувати близько 10 тисяч приватних будинків, найбільше - у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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За повідомленнями окупантів, знесення планується ніби-то через значні руйнування, спричинені бойовими діями.

Замість того, щоб допомогти людям відновити їхнє житло загарбники знайшли більш легкий шлях – усе зруйнувати. Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній з найстаріших історичних вулиць Торговій. Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі кількість місць поховань зросла до понад 20. Раніше їх було лише три, що підтверджує високу смертність цивільного населення через російські обстріли.