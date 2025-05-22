Окупанти збираються знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
Київ • УНН
Російські загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі, особливо в Лівобережному та Центральному районах. На місці планують іпотечне будівництво для росіян.
У Маріуполі російські загарбники хочуть зруйнувати близько 10 тисяч приватних будинків, найбільше - у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Деталі
За повідомленнями окупантів, знесення планується ніби-то через значні руйнування, спричинені бойовими діями.
Замість того, щоб допомогти людям відновити їхнє житло загарбники знайшли більш легкий шлях – усе зруйнувати. Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній з найстаріших історичних вулиць Торговій. Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Маріуполі кількість місць поховань зросла до понад 20. Раніше їх було лише три, що підтверджує високу смертність цивільного населення через російські обстріли.