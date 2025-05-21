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В окупованому Маріуполі понад 20 місць поховань - до вторгнення росіян було лише три діючих кладовища

Київ • УНН

 • 620 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі кількість місць поховань зросла до понад 20. Раніше їх було лише три, що підтверджує високу смертність цивільного населення через російські обстріли.

В окупованому Маріуполі понад 20 місць поховань - до вторгнення росіян було лише три діючих кладовища

У тимчасово окупованому Маріуполі містяни продовжують знаходити стихійні могили, наразі там замість трьох колишніх налічується понад 20 місць поховання. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Деталі

Псевдоочільник міста олег моргун зізнався, що коли російські війська взяли Маріуполь у блокаду, люди ховали загиблих близьких прямо у дворах та парках. За його словами, за три роки ніби-то усі тіла перепоховали, хоча це не відповідає дійсності. Досі містяни знаходять стихійні могили.

При цьому фейковий мер зазначив, що для того, щоб поховати усіх загиблих довелося створити 22 місця поховань. До початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі було 3 діючих кладовища (Старокримське, Новотроїцьке, Виноградне). Також ще три були закритими

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином, загарбники підтверджують неймовірно високу цифру загиблих маріупольців через російські масовані обстріли житлових кварталів. Нагадаємо, що точної цифри загиблих жителів міста немає. За попередніми оцінками, щонайменше 22 тисячі людей загинули. Проте кількість жертв може бути в рази більшою.

Нагадаємо

20 травня росіяни у Маріуполі влаштували свято "героїчного визволення міста", яке окупували у 2022-му.

Раніше УНН писав, що росія перетворює викрадених українських дітей на зброю. Мета депортації українських дітей до рф - виховання солдатів. Їх змушують вступати до "військово-молодіжних організацій" на ТОТ, що є воєнним злочином.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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