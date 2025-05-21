В оккупированном Мариуполе более 20 мест захоронений - до вторжения россиян было всего три действующих кладбища

Во временно оккупированном Мариуполе горожане продолжают находить стихийные могилы, сейчас там вместо трех бывших насчитывается более 20 мест захоронения. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

Псевдоруководитель города олег моргун признался, что когда российские войска взяли Мариуполь в блокаду, люди хоронили погибших близких прямо во дворах и парках. По его словам, за три года якобы все тела перезахоронили, хотя это не соответствует действительности. До сих пор горожане находят стихийные могилы.

При этом фейковый мэр отметил, что для того, чтобы похоронить всех погибших пришлось создать 22 места захоронений. До начала полномасштабного вторжения в Мариуполе было 3 действующих кладбища (Старокрымское, Новотроицкое, Виноградное). Также еще три были закрытыми - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, захватчики подтверждают невероятно высокую цифру погибших мариупольцев из-за российских массированных обстрелов жилых кварталов. Напомним, что точной цифры погибших жителей города нет. По предварительным оценкам, по меньшей мере 22 тысячи человек погибли. Однако количество жертв может быть в разы больше.

Напомним

20 мая россияне в Мариуполе устроили праздник "героического освобождения города", который оккупировали в 2022-м.

Ранее УНН писал, что россия превращает похищенных украинских детей в оружие. Цель депортации украинских детей в рф - воспитание солдат. Их заставляют вступать в "военно-молодежные организации" на ВОТ, что является военным преступлением.