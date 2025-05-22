Оккупанты собираются снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе

В Мариуполе российские захватчики хотят разрушить около 10 тысяч частных домов, больше всего - в Левобережном и Центральном районах захваченного города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Детали

По сообщениям оккупантов, снос планируется якобы из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями.

Вместо того, чтобы помочь людям восстановить их жилье, захватчики нашли более легкий путь – все разрушить. В частности, в планах снести большинство домов на одной из старейших исторических улиц Торговой. Вместо домов мариупольцев здесь планируется ипотечное строительство для россиян - говорится в сообщении.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе количество мест захоронений возросло до более 20. Ранее их было всего три, что подтверждает высокую смертность гражданского населения из-за российских обстрелов.