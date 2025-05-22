Оккупанты собираются снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе
Киев • УНН
Российские захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе, особенно в Левобережном и Центральном районах. На месте планируют ипотечное строительство для россиян.
В Мариуполе российские захватчики хотят разрушить около 10 тысяч частных домов, больше всего - в Левобережном и Центральном районах захваченного города.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Детали
По сообщениям оккупантов, снос планируется якобы из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями.
Вместо того, чтобы помочь людям восстановить их жилье, захватчики нашли более легкий путь – все разрушить. В частности, в планах снести большинство домов на одной из старейших исторических улиц Торговой. Вместо домов мариупольцев здесь планируется ипотечное строительство для россиян
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе количество мест захоронений возросло до более 20. Ранее их было всего три, что подтверждает высокую смертность гражданского населения из-за российских обстрелов.