У Маріуполі росіяни відкривають виставку для героїзації окупантів, які нищили місто
Київ • УНН
росіяни відкрили виставку в Маріуполі, щоб героїзувати 810-у бригаду морської піхоти рф, яка брала участь у блокаді міста.
У відкритому окупантами музеї Жданова в Маріуполі відкривається виставка присвячена 810-й бригаді морської піхоти Чорноморського флоту рф, військові якої брали участь у тримісячній блокаді міста та вбивстві мирних жителів. Про це повідомляє міськрада Маріуполя, пише УНН.
Чергова пропагандистська виставка націлена на спотворення подій 2022 року. Окупанти намагаються героїзувати вбивць, які безжально нищили мирне місто. В експозиції – біографії російських окупантів та фотографії знищених будинків, руїн міста, яке вони ніби-то "асвабаждалі
У міськраді нагадали, що у лютому цього року в окупованому Маріуполі загарбники відкрили музей Жданова у розграбованій будівлі Музею народного побуту. Близько 5 тисяч вцілілих музейних предметів були вивезені окупантами. Серед них – унікальні предмети культурної спадщини етносів Приазовʼя. Тепер у будівлі влаштовують пропагандистські виставки та заходи.
В окупованому Маріуполі понад 20 місць поховань - до вторгнення росіян було лише три діючих кладовища21.05.25, 17:21 • 3272 перегляди