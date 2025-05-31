В Мариуполе россияне открывают выставку для героизации оккупантов, уничтожавших город

В открытом оккупантами музее Жданова в Мариуполе открывается выставка, посвященная 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота рф, военные которой участвовали в трехмесячной блокаде города и убийстве мирных жителей. Об этом сообщает горсовет Мариуполя, пишет УНН.

Очередная пропагандистская выставка нацелена на искажение событий 2022 года. Оккупанты пытаются героизировать убийц, которые безжалостно уничтожали мирный город. В экспозиции – биографии российских оккупантов и фотографии уничтоженных домов, руин города, которое они якобы "асвабаждали