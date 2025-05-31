В Мариуполе россияне открывают выставку для героизации оккупантов, уничтожавших город
Киев • УНН
россияне открыли выставку в Мариуполе, чтобы героизировать 810-ю бригаду морской пехоты рф, участвовавшую в блокаде города.
В открытом оккупантами музее Жданова в Мариуполе открывается выставка, посвященная 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота рф, военные которой участвовали в трехмесячной блокаде города и убийстве мирных жителей. Об этом сообщает горсовет Мариуполя, пишет УНН.
Очередная пропагандистская выставка нацелена на искажение событий 2022 года. Оккупанты пытаются героизировать убийц, которые безжалостно уничтожали мирный город. В экспозиции – биографии российских оккупантов и фотографии уничтоженных домов, руин города, которое они якобы "асвабаждали
В горсовете напомнили, что в феврале этого года в оккупированном Мариуполе захватчики открыли музей Жданова в разграбленном здании Музея народного быта. Около 5 тысяч уцелевших музейных предметов были вывезены оккупантами. Среди них – уникальные предметы культурного наследия этносов Приазовья. Теперь в здании устраивают пропагандистские выставки и мероприятия.
В оккупированном Мариуполе более 20 мест захоронений - до вторжения россиян было всего три действующих кладбища21.05.25, 17:21 • 3272 просмотра