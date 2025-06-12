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Уночі було "гучно" на окупованих територіях: керівник Центру вивчення окупації розповів деталі

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Вночі дрони атакували позиції окупантів у Мелітополі та Голій Пристані, вразили залізничну логістику. Пошкоджено електропідстанції, частковий блекаут на Херсонщині й Запоріжжі.

Уночі було "гучно" на окупованих територіях: керівник Центру вивчення окупації розповів деталі

Цієї ночі на окупованих територіях було гучно внаслідок атаки безпілотників. Зокрема було атаковано електропідстанції, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

В Мелітополі та Голій Пристані було завдано ударів по місцю базування російських окупантів. Зокрема, по залізничної логістиці.

Після атаки о 23:00 - 23:30 в Мелітополі фіксували несподіване проходження двох потягів високої швидкості. З відомих результатів - пошкодження електропідстанцій та частковий блекаут на окупованих Херсонщині та Запоріжжі

- повідомив Андрющенко.

Крім того, фіксувались прольоти дронів та робота російської ППО в подольску (підмосков'я), куську, белгороді та брянську.

"Аеропорти внуково та шереметьєво зачинялись через план "килим"", - додав Андрющенко.

Доповнення

Нещодавно агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь, збудованому окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Курськ
Запорізька область
Херсонська область
Мелітополь
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