Уночі було "гучно" на окупованих територіях: керівник Центру вивчення окупації розповів деталі
Київ • УНН
Вночі дрони атакували позиції окупантів у Мелітополі та Голій Пристані, вразили залізничну логістику. Пошкоджено електропідстанції, частковий блекаут на Херсонщині й Запоріжжі.
Цієї ночі на окупованих територіях було гучно внаслідок атаки безпілотників. Зокрема було атаковано електропідстанції, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.
Деталі
В Мелітополі та Голій Пристані було завдано ударів по місцю базування російських окупантів. Зокрема, по залізничної логістиці.
Після атаки о 23:00 - 23:30 в Мелітополі фіксували несподіване проходження двох потягів високої швидкості. З відомих результатів - пошкодження електропідстанцій та частковий блекаут на окупованих Херсонщині та Запоріжжі
Крім того, фіксувались прольоти дронів та робота російської ППО в подольску (підмосков'я), куську, белгороді та брянську.
"Аеропорти внуково та шереметьєво зачинялись через план "килим"", - додав Андрющенко.
Доповнення
Нещодавно агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь, збудованому окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів.