Уночі було "гучно" на окупованих територіях: керівник Центру вивчення окупації розповів деталі

Цієї ночі на окупованих територіях було гучно внаслідок атаки безпілотників. Зокрема було атаковано електропідстанції, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

В Мелітополі та Голій Пристані було завдано ударів по місцю базування російських окупантів. Зокрема, по залізничної логістиці.

Після атаки о 23:00 - 23:30 в Мелітополі фіксували несподіване проходження двох потягів високої швидкості. З відомих результатів - пошкодження електропідстанцій та частковий блекаут на окупованих Херсонщині та Запоріжжі