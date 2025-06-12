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Ночью было "громко" на оккупированных территориях: руководитель Центра изучения оккупации рассказал детали

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Ночью дроны атаковали позиции оккупантов в Мелитополе и Голой Пристани, поразили железнодорожную логистику. Повреждены электроподстанции, частичный блэкаут в Херсонской и Запорожской областях.

Ночью было "громко" на оккупированных территориях: руководитель Центра изучения оккупации рассказал детали

Этой ночью на оккупированных территориях было громко в результате атаки беспилотников. В частности, были атакованы электроподстанции, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

В Мелитополе и Голой Пристани были нанесены удары по месту базирования российских оккупантов. В частности, по железнодорожной логистике.

После атаки в 23:00 - 23:30 в Мелитополе фиксировали неожиданное прохождение двух поездов высокой скорости. Из известных результатов - повреждение электроподстанций и частичный блэкаут на оккупированных Херсонской и Запорожской областях

- сообщил Андрющенко.

Кроме того, фиксировались пролеты дронов и работа российской ПВО в подольске (подмосковье), куське, белгороде и брянске.

"Аэропорты внуково и шереметьево закрывались из-за плана "ковер"", - добавил Андрющенко.

Дополнение

Недавно агенты партизанского движения АТЕШ провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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