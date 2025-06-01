Партизани порушили логістику ворога на новій ділянці залізничного вокзалу в Донецькій області - АТЕШ
Київ • УНН
Агенти "Атеш" пошкодили релейну шафу на новій залізниці Волноваха-Маріуполь. Це порушило систему управління рухом поїздів та ускладнить постачання окупантів.
Агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь, збудованому окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал "Атеш".
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Зазначається, що ця ділянка є ключовим елементом нової залізничної гілки Таганрог - Маріуполь, яку росіяни спішно запустили для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінію фронту, оминаючи Кримський міст.
"Вона дозволяє доставляти вантажі з Ростова швидше та з меншими ризиками. Пошкодження інфраструктури на цьому напрямі дезорганізує постачання та підвищує вразливість окупаційної армії", - йдеться у дописі "Атеш".
Нагадаємо
Партизани руху АТЕШ влаштували диверсію в тульській області рф, пошкодивши релейну шафу. Це уповільнить постачання озброєння окупантів у курській області.
росія відправляє курсантів на війну в Україну під виглядом набуття "бойового досвіду" - АТЕШ31.05.25, 12:40 • 13851 перегляд