Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ

Агенты партизанского движения "Атеш" провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

Детали

Отмечается, что этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог - Мариуполь, которую россияне спешно запустили для переброски топлива, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.

"Она позволяет доставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками. Повреждение инфраструктуры на этом направлении дезорганизует поставки и повышает уязвимость оккупационной армии", - говорится в сообщении "Атеш".

Напомним

Партизаны движения АТЕШ устроили диверсию в тульской области рф, повредив релейный шкаф. Это замедлит поставки вооружения оккупантов в курской области.

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