Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
31 мая, 16:00 • 36446 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 66049 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 75314 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 83454 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 118400 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 141338 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 129475 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 109498 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 281849 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 192612 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
81%
751мм
Популярные новости

Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: есть раненая, горят дома

31 мая, 16:52 • 10079 просмотра

В Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика: полиция устанавливает обстоятельства

31 мая, 17:06 • 4624 просмотра

В Германии самолет, который пилотировала 71-летняя женщина, упал на дом, есть жертвы

31 мая, 17:34 • 6756 просмотра

В рф подростка приговорили к 8 годам за поджог Су-34 на авиабазе

31 мая, 17:57 • 5660 просмотра

Представительница Таиланда победила на конкурсе Мисс Мира в Индии: украинка Мария Мельниченко попала в топ-8

31 мая, 19:46 • 4832 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 153877 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 174598 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 182688 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 281849 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 192612 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 36446 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 72291 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 106410 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 91815 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 164351 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Агенты "Атеш" повредили релейный шкаф на новой железной дороге Волноваха-Мариуполь. Это нарушило систему управления движением поездов и усложнит поставки оккупантов.

Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ

Агенты партизанского движения "Атеш" провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

Детали

Отмечается, что этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог - Мариуполь, которую россияне спешно запустили для переброски топлива, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.

"Она позволяет доставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками. Повреждение инфраструктуры на этом направлении дезорганизует поставки и повышает уязвимость оккупационной армии", - говорится в сообщении "Атеш".

Напомним

Партизаны движения АТЕШ устроили диверсию в тульской области рф, повредив релейный шкаф. Это замедлит поставки вооружения оккупантов в курской области.

россия отправляет курсантов на войну в Украину под видом приобретения "боевого опыта" - АТЕШ31.05.25, 12:40 • 13827 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Курская область
Волноваха
Крымский мост
Мариуполь
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9