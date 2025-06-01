Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ
Киев • УНН
Агенты "Атеш" повредили релейный шкаф на новой железной дороге Волноваха-Мариуполь. Это нарушило систему управления движением поездов и усложнит поставки оккупантов.
Агенты партизанского движения "Атеш" провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха - Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".
Детали
Отмечается, что этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог - Мариуполь, которую россияне спешно запустили для переброски топлива, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.
"Она позволяет доставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками. Повреждение инфраструктуры на этом направлении дезорганизует поставки и повышает уязвимость оккупационной армии", - говорится в сообщении "Атеш".
Напомним
Партизаны движения АТЕШ устроили диверсию в тульской области рф, повредив релейный шкаф. Это замедлит поставки вооружения оккупантов в курской области.
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