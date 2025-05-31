россия отправляет курсантов на войну в Украину под видом приобретения "боевого опыта" - АТЕШ

Военное командование рф использует курсантов Военной академии РХБЗ в Костроме для выполнения боевых задач на территории Украины. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.

Как отмечают партизаны, этих молодых офицеров, включая иностранных граждан, отправляют на фронт под предлогом получения "боевого опыта".

На завершающем этапе обучения курсантов под видом получения "боевого опыта" направляют на территорию Украины, где работают с оборудованием РХБЗ в условиях активных боевых действий"