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россия отправляет курсантов на войну в Украину под видом приобретения "боевого опыта" - АТЕШ

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Военное командование рф использует курсантов для выполнения боевых задач в Украине. Их отправляют на фронт под предлогом получения "боевого опыта".

россия отправляет курсантов на войну в Украину под видом приобретения "боевого опыта" - АТЕШ

Военное командование рф использует курсантов Военной академии РХБЗ в Костроме для выполнения боевых задач на территории Украины. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.

Детали

Как отмечают партизаны, этих молодых офицеров, включая иностранных граждан, отправляют на фронт под предлогом получения "боевого опыта".

На завершающем этапе обучения курсантов под видом получения "боевого опыта" направляют на территорию Украины, где работают с оборудованием РХБЗ в условиях активных боевых действий"

- рассказали партизаны.

Также известно, что иностранные курсанты академии не остаются в тылу - их отправляют на фронт для приобретения боевого опыта с последующим внедрением полученных знаний в национальные армии своих стран.

После возвращения они, вероятно, будут внедрять полученные знания в национальные армии своих стран,

- добавили в АТЕШ.

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