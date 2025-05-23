"АТЕШ" раскрыл штаб южного военного округа рф в ростове-на-дону: детали

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив
14:43 • 37737 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

14:05 • 36410 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

12:17 • 41356 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 56764 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 53027 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 47873 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 48367 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 46096 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 156583 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 66958 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.8м/с
41%
747мм
Популярные новости

МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF

23 мая, 07:58 • 34813 просмотра

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 42405 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 100946 просмотра

Избиение ветерана во Львовской области: 103-я бригада ТрО требует наказания для нападавших

23 мая, 10:16 • 25910 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 93724 просмотра
публикации

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

14:43 • 37783 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 156619 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 252535 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 332633 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 321210 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Лионель Месси

Руслан Кравченко

Олег Синегубов

Михаил Подоляк

Юлия Свириденко

Актуальные места

Киев

Одесская область

Днепр

Сумская область

Одесса

Реклама
УНН Lite

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 12923 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

14:47 • 14727 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 101500 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 128818 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 170029 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

ТикТок

Хранитель

Ми-8

"АТЕШ" раскрыл штаб южного военного округа рф в ростове-на-дону: детали

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Агенты "АТЕШ" опубликовали фото штаба южного военного округа вс рф в ростове-на-дону. Они изучили графики патрулей, маршруты передвижения транспорта и привычки охраны.

"АТЕШ" раскрыл штаб южного военного округа рф в ростове-на-дону: детали

Агенты партизанского движения "АТЕШ" опубликовали снимки штаба южного военного округа вооруженных сил российской федерации в городе ростов-на-дону. Об этом они сообщили на своей странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Партизаны вели наблюдение в течение нескольких дней за зданием штаба, который является одним из ключевых военных объектов вс рф. Они изучили организации охраны объекта, графики патрулей, маршруты передвижения транспортных средств и ежедневные привычки охраны. Также они изучили распорядок дня командующего округа, генерал-полковника анашкина.

Штаб расположен в ростове-на-дону по адресу: проспект будьоновский, 43. Он играет важную роль в координации действий российской армии на юге и востоке Украины, включая группировку войск "Днепр" в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

Напомним

По данным Bloomberg, российские войска достигли незначительных территориальных достижений в Украине благодаря сопротивлению ВСУ. Издание опровергает заявления российского диктатора владимира путина о том, что его армия одержала преимущество в войне.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Запорожская область
Bloomberg L.P.
Херсонская область
Украина
Brent
$64.64
Bitcoin
$109,049.90
S&P 500
$5,802.11
Tesla
$339.99
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,359.70
Ethereum
$2,571.38