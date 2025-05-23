"АТЕШ" раскрыл штаб южного военного округа рф в ростове-на-дону: детали
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" опубликовали фото штаба южного военного округа вс рф в ростове-на-дону. Они изучили графики патрулей, маршруты передвижения транспорта и привычки охраны.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" опубликовали снимки штаба южного военного округа вооруженных сил российской федерации в городе ростов-на-дону. Об этом они сообщили на своей странице в Telegram, передает УНН.
Детали
Партизаны вели наблюдение в течение нескольких дней за зданием штаба, который является одним из ключевых военных объектов вс рф. Они изучили организации охраны объекта, графики патрулей, маршруты передвижения транспортных средств и ежедневные привычки охраны. Также они изучили распорядок дня командующего округа, генерал-полковника анашкина.
Штаб расположен в ростове-на-дону по адресу: проспект будьоновский, 43. Он играет важную роль в координации действий российской армии на юге и востоке Украины, включая группировку войск "Днепр" в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.
Напомним
По данным Bloomberg, российские войска достигли незначительных территориальных достижений в Украине благодаря сопротивлению ВСУ. Издание опровергает заявления российского диктатора владимира путина о том, что его армия одержала преимущество в войне.