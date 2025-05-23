"АТЕШ" розкрив штаб південного військового округу рф у ростові-на-дону: деталі
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" опублікували фото штабу південного військового округу зс рф у ростові-на-дону. Вони вивчили графіки патрулів, маршрути пересування транспорту та звички охорони.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" опублікували знімки штабу південного військового округу збройних сил російської федерації у місті ростов-на-дону. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.
Деталі
Партизани вели спостереження впродовж декількох днів за будівлею штабу, який є одним з ключових військових об’єктів зс рф. Вони вивчили організації охорони об'єкта, графіки патрулів, маршрути пересування транспортних засобів та щоденні звички охорони. Також вони вивчили розпорядок дня командувача округу, генерал-полковника анашкіна.
Штаб розташований у ростові-на-дону за адресою: проспект будьонівський, 43. Він грає важливу роль у координації дій російської армії на півдні і сході України, включаючи угруповання військ "Дніпро" в окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.
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