російське просування в Україні сповільнюється, попри переможні реляції путіна - Bloomberg

В Україні росіяни цього року досягли лише незначних територіальних здобутків завдяки рішучому опору українських військових. Це спростовує заяви російського диктатора володимира путіна про те, що його армія здобула перевагу у війні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Заяви путіна не збігаються з реаліями поля бою

Дані з поля бою свідчать про те, що, незважаючи на постійну перевагу в людських ресурсах та стабільні, хоч і незначні, здобутки, російська армія поки що далека не досягнення своїх цілей. Темпи основного просування росії на сході України зменшилися вдвічі з початку року порівняно з аналогічним періодом до кінця 2024 року, згідно з даними DeepState.

Оскільки президент Дональд Трамп відмовляється від зусиль США щодо припинення бойових дій, посланці путіна продовжують висувати максимально неприйнятні вимоги до України поступитися чотирма регіонами на сході та півдні країни, які росія окупувала лише частково. Президент України Володимир Зеленський відхилив ультиматум.

Нестабільний дипломатичний процес означає, що майбутнє України та ширшої безпеки Європи, ймовірно, буде сформовано подіями на полі бою. Оскільки українські та російські війська зараз близькі до глухого кута, здатність Києва та його союзників продовжувати постачати людей та зброю для його оборони, можливо, без значної підтримки США, ймовірно, матиме вирішальне значення.

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Дані, що відстежуються Bloomberg, показують, що російські війська просувалися вглиб території України в середньому приблизно на 41 квадратний кілометр на тиждень, що менше, ніж приблизно 125 квадратних кілометрів у середньому з середини серпня до кінця минулого року.

Стан поля бою різко контрастує з дипломатичними перемінами на користь Путіна. Цього тижня він намагався виграти час у телефонній розмові з Трампом, який відмовився від вимог припинення вогню та погроз санкціями, що викликало побоювання в Європі, що він відходить від давно проголошеного зобов'язання досягти швидкої мирної угоди.

У наступній розмові з європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі росії, повторивши низку тез кремля - йдеться в публікації.

Як швидко просуваються росіяни

Бойові дії на місцях малюють іншу картину. Публічні дані також показують, що росія захопила менше чверті відсотка – 0,15% – території України з січня. Східна Донецька область, яка стала жертвою найзапекліших боїв війни та була частково окупована понад десять років, досі не перебуває під повним контролем Москви.

Цифри мають багато застережень. Бойові дії, які затягнулися через холодні зими в Україні, як правило, загострюються в літні місяці. Як і у всіх конфліктах, війна може піти в неочікуваних напрямках, підбурена політичними рішеннями далеко від поля бою.

Але за нинішніми темпами просування Росії лише в Донецьку, регіоні трохи меншому за Бельгію, для його повної окупації знадобиться кілька років, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних DeepState. Можна припустити, що якщо йдеться про усю територію України, то з такими темпами для її окупації знадобиться сто років.

Думка Путіна про те, що він може захопити всі чотири регіони швидко – або навіть будь-коли найближчим часом – зовсім нереалістична – сказав старший науковий співробітник програми «Росія та Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла.

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Посилаючись на добре розвинені українські оборонні засоби, він сказав, що Росія "досягає лише локальних проривів".

Жоден з розрахунків не применшує зростаючих проблем України, таких як нестача людських ресурсів, втомлене війною населення та зменшення підтримки з боку США за часів Трампа.

Ризики для України

Зі загостренням бойових дій у літні місяці потенціал прориву росії на лінії фронту залишається ризиком для України. Це реально навіть за умови, що російські війська просуваються вперед, зазнаючи величезних втрат.

Покровськ, український оплот у Донецькій області та головна ціль поточної воєнної кампанії росії, поки що стоїть, але сили його захисників слабнуть.

У той час як європейські союзники — на чолі з Францією, Німеччиною та Великою Британією — подвоїли обіцянки підтримати Україну, найпотужніший союзник Києва змінює курс, що може мати серйозні наслідки для подальшого постачання американської зброї після літа.

Однак, за словами експертів, Кремль також стикається зі складним вибором, оскільки війна триває.

Хоча Росія може провести ще два сезони передвиборчої кампанії зі своїм нинішнім підходом до набору персоналу, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, вимагатимуть подальшої примусової мобілізації, що є складним як політично, так і економічно – говориться в звіті аналітиків.

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