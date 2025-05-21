Российское продвижение в Украине замедляется, несмотря на победные реляции Путина – Bloomberg

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 23448 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 63715 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 68120 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 77894 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 179522 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 93620 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 129236 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 266640 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 88211 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 229301 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
34%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 79533 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 132086 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 117125 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 79057 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 48876 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 17411 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 179522 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 175434 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 266640 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 229301 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Марк Рютте

Дональд Трамп-младший.

Актуальные места

Украина

Киев

Великобритания

Соединенные Штаты

Франция

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 79339 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 117399 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 157483 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 119503 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 112251 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Беспилотный летательный аппарат

Футбол

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Российское продвижение в Украине замедляется, несмотря на победные реляции Путина – Bloomberg

Киев • УНН

 • 542 просмотра

российские войска достигли незначительных территориальных приобретений в Украине благодаря сопротивлению ВСУ. Темпы продвижения рф уменьшились вдвое с начала года, что опровергает заявления Путина.

Российское продвижение в Украине замедляется, несмотря на победные реляции Путина – Bloomberg

В Украине россияне в этом году достигли лишь незначительных территориальных достижений благодаря решительному сопротивлению украинских военных. Это опровергает заявления российского диктатора владимира путина о том, что его армия одержала верх в войне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Заявления путина не совпадают с реалиями поля боя

Данные с поля боя свидетельствуют о том, что, несмотря на постоянное превосходство в людских ресурсах и стабильные, хоть и незначительные, достижения, российская армия пока что далека от достижения своих целей. Темпы основного продвижения россии на востоке Украины уменьшились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024 года, согласно данным DeepState.

Поскольку президент Дональд Трамп отказывается от усилий США по прекращению боевых действий, посланники путина продолжают выдвигать максимально неприемлемые требования к Украине уступить четыре региона на востоке и юге страны, которые россия оккупировала лишь частично. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил ультиматум.

Нестабильный дипломатический процесс означает, что будущее Украины и более широкой безопасности Европы, вероятно, будет сформировано событиями на поле боя. Поскольку украинские и российские войска сейчас близки к тупику, способность Киева и его союзников продолжать поставлять людей и оружие для его обороны, возможно, без значительной поддержки США, вероятно, будет иметь решающее значение.

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла20.05.25, 15:52 • 266206 просмотров

Данные, отслеживаемые Bloomberg, показывают, что российские войска продвигались вглубь территории Украины в среднем примерно на 41 квадратный километр в неделю, что меньше, чем примерно 125 квадратных километров в среднем с середины августа до конца прошлого года.

Состояние поля боя резко контрастирует с дипломатическими переменами в пользу Путина. На этой неделе он пытался выиграть время в телефонном разговоре с Трампом, который отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало опасения в Европе, что он отходит от давно провозглашенного обязательства достичь быстрого мирного соглашения.

В следующем разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе россии, повторив ряд тезисов кремля

- говорится в публикации.

Как быстро продвигаются россияне

Боевые действия на местах рисуют другую картину. Публичные данные также показывают, что россия захватила менее четверти процента – 0,15% – территории Украины с января. Восточная Донецкая область, ставшая жертвой самых ожесточенных боев войны и частично оккупированная более десяти лет, до сих пор не находится под полным контролем Москвы.

Цифры имеют много оговорок. Боевые действия, затянувшиеся из-за холодных зим в Украине, как правило, обостряются в летние месяцы. Как и во всех конфликтах, война может пойти в неожиданных направлениях, подстрекаемая политическими решениями вдали от поля боя.

Но при нынешних темпах продвижения России только в Донецке, регионе чуть меньшем, чем Бельгия, для его полной оккупации понадобится несколько лет, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных DeepState. Можно предположить, что если речь идет обо всей территории Украины, то с такими темпами для ее оккупации понадобится сто лет.

Мнение Путина о том, что он может захватить все четыре региона быстро – или даже когда-либо в ближайшее время – совсем нереалистично

– сказал старший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла.

путин идет на переговоры с Трампом уверенным в преимуществе, оценки Запада расходятся с его уверенностью в перспективах рф на поле боя - Bloomberg19.05.25, 08:58 • 3460 просмотров

Ссылаясь на хорошо развитые украинские оборонные средства, он сказал, что Россия "достигает лишь локальных прорывов".

Ни один из расчетов не приуменьшает растущие проблемы Украины, такие как нехватка людских ресурсов, уставшее от войны население и уменьшение поддержки со стороны США во времена Трампа.

Риски для Украины

С обострением боевых действий в летние месяцы потенциал прорыва россии на линии фронта остается риском для Украины. Это реально даже при условии, что российские войска продвигаются вперед, неся огромные потери.

Покровск, украинский оплот в Донецкой области и главная цель текущей военной кампании россии, пока стоит, но силы его защитников слабеют.

В то время как европейские союзники — во главе с Францией, Германией и Великобританией — удвоили обещания поддержать Украину, самый мощный союзник Киева меняет курс, что может иметь серьезные последствия для дальнейшего поставок американского оружия после лета.

Однако, по словам экспертов, Кремль также сталкивается со сложным выбором, поскольку война продолжается.

Хотя Россия может провести еще два сезона предвыборной кампании со своим нынешним подходом к набору персонала, дальнейшие наступательные операции в 2026 году, вероятно, потребуют дальнейшей принудительной мобилизации, что является сложным как политически, так и экономически

– говорится в отчете аналитиков.

россия потеряла более 5 тысяч офицеров в войне против Украины - BBC16.05.25, 10:12 • 4712 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Brent
$65.26
Bitcoin
$108,954.30
S&P 500
$5,919.15
Tesla
$344.80
Газ TTF
$36.71
Золото
$3,307.10
Ethereum
$2,567.64