Российское продвижение в Украине замедляется, несмотря на победные реляции Путина – Bloomberg

В Украине россияне в этом году достигли лишь незначительных территориальных достижений благодаря решительному сопротивлению украинских военных. Это опровергает заявления российского диктатора владимира путина о том, что его армия одержала верх в войне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Заявления путина не совпадают с реалиями поля боя

Данные с поля боя свидетельствуют о том, что, несмотря на постоянное превосходство в людских ресурсах и стабильные, хоть и незначительные, достижения, российская армия пока что далека от достижения своих целей. Темпы основного продвижения россии на востоке Украины уменьшились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024 года, согласно данным DeepState.

Поскольку президент Дональд Трамп отказывается от усилий США по прекращению боевых действий, посланники путина продолжают выдвигать максимально неприемлемые требования к Украине уступить четыре региона на востоке и юге страны, которые россия оккупировала лишь частично. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил ультиматум.

Нестабильный дипломатический процесс означает, что будущее Украины и более широкой безопасности Европы, вероятно, будет сформировано событиями на поле боя. Поскольку украинские и российские войска сейчас близки к тупику, способность Киева и его союзников продолжать поставлять людей и оружие для его обороны, возможно, без значительной поддержки США, вероятно, будет иметь решающее значение.

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Данные, отслеживаемые Bloomberg, показывают, что российские войска продвигались вглубь территории Украины в среднем примерно на 41 квадратный километр в неделю, что меньше, чем примерно 125 квадратных километров в среднем с середины августа до конца прошлого года.

Состояние поля боя резко контрастирует с дипломатическими переменами в пользу Путина. На этой неделе он пытался выиграть время в телефонном разговоре с Трампом, который отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями, что вызвало опасения в Европе, что он отходит от давно провозглашенного обязательства достичь быстрого мирного соглашения.

В следующем разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что убежден в победе россии, повторив ряд тезисов кремля - говорится в публикации.

Как быстро продвигаются россияне

Боевые действия на местах рисуют другую картину. Публичные данные также показывают, что россия захватила менее четверти процента – 0,15% – территории Украины с января. Восточная Донецкая область, ставшая жертвой самых ожесточенных боев войны и частично оккупированная более десяти лет, до сих пор не находится под полным контролем Москвы.

Цифры имеют много оговорок. Боевые действия, затянувшиеся из-за холодных зим в Украине, как правило, обостряются в летние месяцы. Как и во всех конфликтах, война может пойти в неожиданных направлениях, подстрекаемая политическими решениями вдали от поля боя.

Но при нынешних темпах продвижения России только в Донецке, регионе чуть меньшем, чем Бельгия, для его полной оккупации понадобится несколько лет, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных DeepState. Можно предположить, что если речь идет обо всей территории Украины, то с такими темпами для ее оккупации понадобится сто лет.

Мнение Путина о том, что он может захватить все четыре региона быстро – или даже когда-либо в ближайшее время – совсем нереалистично – сказал старший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла.

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Ссылаясь на хорошо развитые украинские оборонные средства, он сказал, что Россия "достигает лишь локальных прорывов".

Ни один из расчетов не приуменьшает растущие проблемы Украины, такие как нехватка людских ресурсов, уставшее от войны население и уменьшение поддержки со стороны США во времена Трампа.

Риски для Украины

С обострением боевых действий в летние месяцы потенциал прорыва россии на линии фронта остается риском для Украины. Это реально даже при условии, что российские войска продвигаются вперед, неся огромные потери.

Покровск, украинский оплот в Донецкой области и главная цель текущей военной кампании россии, пока стоит, но силы его защитников слабеют.

В то время как европейские союзники — во главе с Францией, Германией и Великобританией — удвоили обещания поддержать Украину, самый мощный союзник Киева меняет курс, что может иметь серьезные последствия для дальнейшего поставок американского оружия после лета.

Однако, по словам экспертов, Кремль также сталкивается со сложным выбором, поскольку война продолжается.

Хотя Россия может провести еще два сезона предвыборной кампании со своим нынешним подходом к набору персонала, дальнейшие наступательные операции в 2026 году, вероятно, потребуют дальнейшей принудительной мобилизации, что является сложным как политически, так и экономически – говорится в отчете аналитиков.

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