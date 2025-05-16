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россия потеряла более 5 тысяч офицеров в войне против Украины - BBC

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

С начала вторжения в Украину погибло более 5 тысяч российских офицеров, среди которых 10 генералов. Наибольшие потери понесли младшие офицеры из-за отсутствия сержантского корпуса.

россия потеряла более 5 тысяч офицеров в войне против Украины - BBC

Более 5 тысяч российских офицеров погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди них — сотни полковников и подполковников, а также не менее 10 генералов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием "Медиазона"*и командой волонтеров удалось установить имена 108 608 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Более пяти тысяч из них - это офицеры, в том числе 10 генералов и 524 человека в звании подполковника и полковника

- сообщает BBC.

В частности, по информации, самой серьезной потерей для армии рф стали потери среди младших офицеров. В первый год вторжения каждый пятый установленный нами погибший был командиром, и большинство из них носило звание от лейтенанта до капитана. Именно они отвечают за управление взводами и ротами на передовой, из-за того, что в российской армии отсутствует эффективный сержантский корпус.

Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, на фоне того, что в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях

- отмечалось в докладе британской разведки за 2022 год.

По подтвержденным нами данным, количество потерь среди младших офицеров сейчас приближается к 4 тысячам человек.

При этом, как сообщает СМИ, российская армия и особенно офицерский корпус показали способность к быстрому обучению и восстановлению потерь. Но в случае с офицерами люди, которые приходят на смену погибшим командирам, часто не обладают таким же уровнем знаний и навыков.

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Поэтому из-за острой потребности в младших командирах рф мобилизовала офицеров запаса, некоторые из которых воевали в Афганистане, Чечне и Сирии. Это позволило быстро заполнять пробелы на командных должностях, сохраняя время для большей подготовки молодых офицеров в военных училищах.

Впоследствии доля офицеров в общем количестве потерь сократилась. Если в начале войны их доля достигала 20%, то потом - по мере свертывания сложных тактических операций с участием командиров элитных частей - снизилась до 10%. К весне 2025 года доля офицеров в общем количестве потерь сократилась до 2-3%.

Как сообщается, это связано с изменением тактики.  Кроме того, основной метод восполнения потерь - это масштабная вербовка добровольцев, которые служат рядовыми и гибнут во много раз чаще, чем командиры.

Во время войны погибло уже 144 полковника и 380 подполковников армии рф. Многие из них руководили подразделениями спецназа и элитными полками и погибли в первые месяцы вторжения - иногда в результате ошибок, иногда из-за нехватки базовой медицинской помощи.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла убитыми не менее 10 генералов.

Часть из них погибла в первые месяцы войны, находясь близко к линии фронта. Впоследствии командный состав начал гибнуть в результате ракетных ударов, несчастных случаев в тылу и даже покушений. 

Например, 17 декабря 2024 года в москве возле своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Начиненный взрывчаткой самокат дистанционно подорвали возле подъезда генерала, когда он выходил из здания.

Также трое бывших российских генералов погибли будучи в статусе осужденных. Все они отбывали сроки за взятки и отправились на войну из разных колоний. Смерть еще нескольких российских генералов оспаривается и не была подтверждена на основе независимых источников.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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