россия почти наверняка продолжит вербовку иностранных граждан в среднесрочной перспективе, поскольку рф сохраняет свою стратегию вербовки, направленную на пополнение тяжелых потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации. Об этом сообщает разведка Великобритании, передает УНН.

Детали

Британская разведка отмечает, что согласно недавнему исследованию независимого российского СМИ "Важные истории", в период с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в москве было завербовано более 1500 иностранных граждан для участия в незаконной войне россии против Украины.

Сообщается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из Южной и Восточной Азии (771), далее идут бывшие советские республики (523) и Африка (72).

Вербовка иностранных граждан в ряды российской армии, вероятно, в большинстве своем несистематическая, причем большинство из них подписывают контракты из-за финансовых стимулов и перспективы получения российского гражданства. Вполне вероятно, что многих иностранных граждан вербуют через москву из-за более высоких бонусов за поступление на военную службу в городе и относительной международной доступности - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что иностранные граждане почти наверняка составляют очень небольшую долю от общего числа завербованных в Вооруженные силы россии, при этом гораздо больший акцент делается на вербовку в середине россии.

Однако определенная вербовка иностранных граждан почти наверняка продолжится в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет свою нынешнюю стратегию вербовки, направленную на пополнение тяжелых потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации - заявляет британская разведка.

рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP

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Центр национального сопротивления сообщал, что рф активно вербует нелегальных мигрантов для участия в войне против Украины, обещая им российское гражданство.

8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан во время боев на Донбассе – пленные воевали в составе российской армии.

Также Глава государства заявил, что 155 граждан Китая воюют против украинцев на территории Украины. Вербовка происходит через соцсети, в частности Тик-Ток.

23 апреля украинские спецслужбы передали Китаю доказательства участия граждан КНР в войне против Украины, и привлечения китайских компаний к производству военной продукции на территории россии.