рф вербує нелегальних мігрантів для війни проти України: залучено 30 тисяч осіб
Київ • УНН
Країна-терорист вербує близько 30 000 нелегальних мігрантів, обіцяючи їм російське громадянство в обмін на участь у війні проти України.
Країна-терорист активно вербує нелегальних мігрантів для участі в війні проти України, обіцяючи їм російське громадянство. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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За інформацією, кремль намагається зменшити соціальну напругу в рф шляхом вербування нелегальних мігрантів до загарбницької війни проти України.
За останніми звітами, до "своїх" вдалося залучити близько 30 тисяч нелегальних мігрантів, обіцяючи їм російське громадянство в обмін на участь у військових діях. Проте, з великою ймовірністю більшість з цих осіб, які надіялись на отримання нового громадянства, стануть жертвами війни на території України.
За 2,2 тис. доларів зарплати і російський паспорт: як рф вербує іноземців на війну з Україною15.04.24, 16:13 • 21306 переглядiв