Киев • УНН
Страна-террорист вербует около 30 000 нелегальных мигрантов, обещая им российское гражданство в обмен на участие в войне против Украины.
Страна-террорист активно вербует нелегальных мигрантов для участия в войне против Украины, обещая им российское гражданство. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации, кремль пытается уменьшить социальное напряжение в рф путем вербовки нелегальных мигрантов к захватнической войне против Украины.
По последним отчетам, к "своим" удалось привлечь около 30 тысяч нелегальных мигрантов, обещая им российское гражданство в обмен на участие в военных действиях. Однако, с большой вероятностью большинство из этих лиц, которые надеялись на получение нового гражданства, станут жертвами войны на территории Украины.
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной15 апреля 2024, 13:13 • 20810 просмотров