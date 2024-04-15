россия продолжает активно рекламировать участие в боевых действиях против Украины среди иностранцев, как способ заработать 2,2 тысячи долларов и получить российский паспорт. Об этом сообщает Британская разведка, пишет УНН.

россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан к вступлению в ее вооруженные силы для участия в войне с Украиной. В недавно выпущенной англоязычной листовке изложено предложение присоединиться к "специальному" подразделению с обещанием месячной зарплаты в 2200 долларов, бонуса в размере 2000 долларов, предоставления российского паспорта, бесплатного медицинского обслуживания и образования.

В 2023 году активно появлялись онлайн-объявления о наборе работников, направленные на граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с предложениями месячной зарплаты в 1973 доллара США и подписанием контракта на выплаты 5140 долларов. В течение года россия также привлекала мигрантов из Центральной Азии, находящихся на ее территории. В последнее время появились отчеты о том, что мигранты из Индии и Непала были завербованы и отправлены воевать в Украину.

"Вполне вероятно, что многие из тех, кто был завербован, являются непрофессиональными военными, а трудовыми мигрантами, и их заставляли воевать под фальшивыми предлогами или предлагая финансовые стимулы", - пишет разведка Британии.

По их словам, вероятно, количество иностранцев в рф будет ограниченным, и они будут интегрированы в уже существующие подразделения вместо формирования "специальных" единиц. россия, вероятно, стремится избежать дополнительных непопулярных шагов по внутренней мобилизации, учитывая большие потери, которые, согласно оценкам, составляют 913 человек в день.

Напомним

Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии.