Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной
Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф
В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления
Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно
Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину
россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА
Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит
Популярные
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления
Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине
В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной
россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.
Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы
Польша получила первую крупную сумму в 6,3 миллиарда евро из фонда ЕС, ранее заблокированную из-за спора о верховенстве права, после того, как новое коалиционное правительство начало решать спор, связанный с усилением независимости польской судебной системы.
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф
Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий призвал ввести санкции не только против россии, но и против стран, которые поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины.
В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле
Британские военные не будут сбивать беспилотники-камикадзе над Украиной, чтобы избежать прямой эскалации конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли
В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления
Оккупанты ищут специалистов-атомщиков для Запорожской АЭС через социальные сети и Telegram из-за дефицита кадров и низкого профессионального уровня работников, что создает дополнительные угрозы для работы атомной электростанции.
Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно
Украина и Норвегия обсудили долгосрочный пакет поддержки Украины, расширение программы Фритьофа Нансена, а также участие Норвегии в помощи Украине в получении систем противовоздушной обороны Patriot от других стран.
Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину
Пьяный мужчина зашел в школу в Ровенской области, вступил в перепалку с учителями, бросал бутылки в персонал и повредил имущество, прежде чем был задержан присутствующим в школе сотрудником полиции.
россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА
Российские войска обстреляли село в Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей и было поражено учебное заведение.
Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит
В феврале 2024 года украинские банки выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн, что на 17,3% больше, чем в январе 2024 года, и более чем в семь раз больше, чем в феврале 2023 года, причем большинство кредитов было предоставлено по программе "е-дом" по средней ставке 7,6% годовых.