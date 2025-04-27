Британська розвідка пояснила, чому рф продовжить вербування іноземців для війни

росія продовжує вербувати іноземців для поповнення втрат в Україні, пропонуючи гроші та громадянство. З квітня 2023 року завербовано понад 1500 іноземців, переважно з Азії та колишніх радянських республік.

росія майже напевно продовжить вербування іноземних громадян в середньостроковій перспективі, оскільки рф зберігає свою стратегію вербування, спрямовану на поповнення важких втрат на полі бою, не вдаючись до другої хвилі мобілізації. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН. Деталі Британська розвідка зазначає, що згідно з нещодавнім дослідженням незалежного російського ЗМІ "Важливі історії", у період з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року в москві було завербовано понад 1500 іноземних громадян для участі в незаконній війні росії проти України. Повідомляється, що найбільша кількість добровольців прибула з Південної та Східної Азії (771), далі йдуть колишні радянські республіки (523) та Африка (72). Вербування іноземних громадян до лав російської армії, ймовірно, здебільшого несистематичне, причому більшість із них підписують контракти через фінансові стимули та перспективу отримання російського громадянства. Цілком ймовірно, що багатьох іноземних громадян вербують через москву через вищі бонуси за вступ до військової служби в місті та відносну міжнародну доступність - йдеться в повідомленні. Розвідка зазначає, що іноземні громадяни майже напевно становлять дуже невелику частку від загальної кількості завербованих у Збройні сили росії, при цьому значно більший акцент робиться на вербування в середині росії. Проте певне вербування іноземних громадян майже напевно продовжиться в середньостроковій перспективі, оскільки Росія зберігає свою нинішню стратегію вербування, спрямовану на поповнення важких втрат на полі бою, не вдаючись до другої хвилі мобілізації - заявляє британська розвідка. рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP Доповнення Центр національного спротиву повідомляв, що рф активно вербує нелегальних мігрантів для участі в війні проти України, обіцяючи їм російське громадянство. 8 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон двох китайських громадян під час боїв на Донбасі – полонені воювали в складі російської армії. Також Глава держави заявив, що 155 громадян Китаю воюють проти українців на території України. Вербування відбувається через соцмережі, зокрема Тік-Ток. 23 квітня українські спецслужби передали Китаю докази участі громадян КНР у війні проти України, та залучення китайських компаній до виробництва військової продукції на території росії.