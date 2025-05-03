рф замедлила темпы наступления, но потери остаются значительными - ISW

В первые четыре месяца 2025 года российская армия продвигается медленнее. В то же время уровень ее потерь остается стабильно высоким. С начала года войска понесли 160 тыс. потерь, то есть в среднем 99 потерь на каждый квадратный километр. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

"За последние четыре месяца российские успехи на фронте замедлились, но россия продолжает нести потери личного состава, которые можно сравнить с потерями, понесенными российскими войсками в период интенсивного наступления в сентябре-декабре 2024 года. По оценкам ISW, в январе, феврале, марте и апреле 2025 года российские войска заняли территорию общей площадью 1 627 квадратных километров в Украине и Курской области, а ежедневные сводки украинского Генерального штаба о потерях российских войск свидетельствуют, что в течение последних четырех месяцев российские войска понесли 160 тыс. потерь, то есть в среднем 99 потерь на каждый квадратный километр, захваченный за последние четыре месяца", - говорится в отчете.

По оценкам ISW, российские войска захватили примерно 496 квадратных километров в январе 2025 года; примерно 313 квадратных километров в феврале 2025 года; примерно 601 квадратный километр в марте 2025 года; и примерно 217 квадратных километров в апреле 2025 года.

"Отчеты украинского Генерального штаба свидетельствуют, что российские войска потеряли примерно 48 060 человек в январе 2025 года, 35 300 человек в феврале 2025 года, 40 670 человек в марте 2025 года и 36 570 человек в апреле 2025 года. Российское наступление значительно увеличилось в марте 2025 года из-за ликвидации украинского выступа в Курской области, что совпало с временным прекращением обмена разведывательной информацией между США и Украиной, хотя в среднем российское наступление уменьшилось в период между январем, февралем и апрелем 2025 года. Российские успехи также замедлились, поскольку в течение последних четырех месяцев российские войска столкнулись с более хорошо защищенными украинскими позициями в крупных городах, таких как Купянск, Часов Яр, Торецк и Покровск, и вокруг них", - отмечается в отчете.

Кроме того, по данным ISW, сейчас российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года. По оценкам, с сентября по декабрь 2024 года российские войска получили 2 949 квадратных километров ценой 174 935 потерь - в среднем 59 потерь на квадратный километр.

"Российское военное командование, похоже, мирится с подобными темпами потерь личного состава, несмотря на значительное снижение темпов территориальных достижений", - добавили в ISW.

Напомним

За сутки 2 мая российские войска потеряли в войне с Украиной 1170 солдат и 48 артсистем.