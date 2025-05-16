росія втратила понад 5 тисяч офіцерів у війні проти України - BBC

Понад 5 тисяч російських офіцерів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них — сотні полковників і підполковників, а також щонайменше 10 генералів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

На основі відкритих даних Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона "*і командою волонтерів вдалося встановити імена 108 608 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну. Понад п'ять тисяч із них - це офіцери, зокрема 10 генералів і 524 особи у званні підполковника і полковника - повідомляє BBC.

Зокрема, за інформацією, найсерйознішою втратою для армії рф стали втрати серед молодших офіцерів. У перший рік вторгнення кожен п'ятий встановлений нами загиблий був командиром, і більшість із них носила звання від лейтенанта до капітана. Саме вони відповідають за управління взводами і ротами на передовій, через те, що в російській армії відсутній ефективний сержантський корпус.

Молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, на тлі того, що в російській армії бракує висококваліфікованих і наділених повноваженнями сержантів, які виконують цю роль у західних арміях - зазначалося в доповіді британської розвідки за 2022 рік.

За підтвердженими нами даними, кількість втрат серед молодших офіцерів зараз наближається до 4 тисяч осіб.

При цьому, як повідомляє ЗМІ, російська армія і особливо офіцерський корпус показали здатність до швидкого навчання і відновлення втрат. Але у випадку з офіцерами люди, які приходять на зміну загиблим командирам, часто не володіють таким самим рівнем знань і навичок.

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Тож через гостру потребу в молодших командирах рф мобілізувала офіцерів запасу, деякі з яких воювали в Афганістані, Чечні та Сирії. Це дозволило швидко заповнювати прогалини на командних посадах, зберігаючи час для більшої підготовки молодих офіцерів у військових училищах.

Згодом частка офіцерів у загальній кількості втрат скоротилася. Якщо на початку війни їхня частка досягала 20%, то потім - у міру згортання складних тактичних операцій за участю командирів елітних частин - знизилася до 10%. До весни 2025 року частка офіцерів у загальній кількості втрат скоротилася до 2-3%.

Як повідомляється, це пов'язано зі зміною тактики. Крім того, основний метод заповнення втрат - це масштабне вербування добровольців, які служать рядовими і гинуть у багато разів частіше, ніж командири.

Під час війни загинуло вже 144 полковники і 380 підполковників армії рф. Багато з них керували підрозділами спецпризначенців та елітними полками і загинули в перші місяці вторгнення - іноді внаслідок помилок, іноді через брак базової медичної допомоги.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вбитими щонайменше 10 генералів.

Частина з них загинула в перші місяці війни, перебуваючи близько до лінії фронту. Згодом командний склад почав гинути внаслідок ракетних ударів, нещасних випадків у тилу та навіть замахів.

Наприклад, 17 грудня 2024 року в москві біля свого будинку було вбито начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігоря Кирилова. Начинений вибухівкою самокат дистанційно підірвали біля під'їзду генерала, коли він виходив із будівлі.

Також троє колишніх російських генералів загинули будучи в статусі засуджених. Усі вони відбували строки за хабарі і вирушили на війну з різних колоній. Смерть ще кількох російських генералів оскаржується і не була підтверджена на основі незалежних джерел.

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