путин идет на переговоры с Трампом уверенный в преимуществе, оценки Запада расходятся с его уверенностью в перспективах рф на поле боя - Bloomberg

российский диктатор владимир путин идет на телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, уверенный, что у россии есть преимущество, и что его силы смогут прорвать оборону Украины до конца года, чтобы получить полный контроль над четырьмя регионами, на которые он претендует для россии, но уверенность путина в перспективах россии на поле боя расходится с оценками Запада, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"владимир путин считает, что у него сильная рука перед телефонным разговором с Дональдом Трампом в понедельник, и европейские лидеры пытаются помешать президенту США поспешить со сделкой", - пишет издание.

"путин уверен, что его силы смогут прорвать оборону Украины до конца года, чтобы получить полный контроль над четырьмя регионами, на которые он претендует для россии", по словам человека, знакомого с мнением российского президента, который пожелал не называть имени в частных разговорах.

Это, как отмечает издание, "означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо значительные уступки Трампу, когда два лидера поговорят, и европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться продавить урегулирование в любом случае".

Как отмечает издание, растет ощущение, что усилия США по навязыванию прекращения огня достигают кульминации, и официальные лица в Европе не уверены, усилит ли Трамп давление на россию, или просто перейдет к следующему вызову, если они потерпят неудачу. Трамп пообещал проинформировать Зеленского и некоторых своих союзников по НАТО, как только закончит разговор со своим российским коллегой.

"Несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, путин готов к длительной войне, если это то, что нужно для достижения его целей, и он оптимистично настроен в отношении перспективы дальнейших санкций США", по словам двух других людей, близких к кремлю пишет издание.

"Трамп хочет, чтобы путин согласился на перемирие, но он этого совершенно не хочет, - сказал Сергей Марков, политический консультант с тесными связями с кремлем. - Но путин не заинтересован в срыве переговоров. Он пытается маневрировать, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением".

В пятницу во время телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон из Франции и Кир Стармер из Великобритании попытались дать понять Трампу, что путин водит его за нос, по словам одного высокопоставленного европейского чиновника. Они надеются, что Трамп поймет, что он рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохую сделку, добавил чиновник. "Президент Украины Владимир Зеленский также был на телефонном звонке в пятницу, но он выглядел подавленным и истощенным событиями недели", сказал чиновник. Зеленский и его европейские союзники считали, что Трамп обязался применить к кремлю новые санкции, если путин откажется соблюдать режим прекращения огня с прошлого понедельника, но этого не произошло.

Стармер пообщался с лидерами США и ЕС в преддверии разговора Трампа с путиным: детали

"путин был вдохновлен своей способностью выдвигать максималистские требования к Украине, не встречая серьезного сопротивления со стороны администрации Трампа, - сказал Бота Илияс, старший аналитик Prism, стратегической разведывательной компании в Лондоне. - путин не доверяет Трампу. Но он будет подталкивать Трампа к соглашению с видением россии о прекращении огня".

"Уверенность путина в перспективах россии на поле боя расходится с оценками Запада", - указывает при этом издание. По словам европейских чиновников, понеся огромные потери за более чем три года боевых действий, у россии нет возможностей для выполнения целей путина.

"Вероятность того, что россия достигнет своих целей по завоеванию этих четырех регионов до конца этого года, очень низкая", - сказал Бен Барри, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн Международного института стратегических исследований. - Если украинская оборона падет, то получить такое преимущество будет очень легко, но на данный момент такой сценарий выглядит очень маловероятным".

Этот скептицизм также разделяют многие российские военные, воюющие в Украине, по словам человека, близкого к министерству обороны в москве. В частности, по его словам, благодаря украинским беспилотникам проведение широкомасштабных наступательных операций для россии является дорогим и неэффективным.

Тем не менее, российские переговорщики изложили жесткую позицию путина в Стамбуле в пятницу на первых за три года личных переговорах с украинскими официальными лицами. "Они требовали вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые россия считает своей территорией, но никогда полностью не контролировала", пишет издание.

"Риск для путина заключается в том, что он переиграет и побудит Трампа выполнить свою угрозу усилить санкции, чтобы положить конец тому, что президент США назвал "кровавой баней" в Украине", - говорится в публикации.

По словам европейских чиновников, осведомленных об этом деле, официальные лица США в частном порядке сообщили европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность разрешить законопроекту о санкциях, подготовленному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, продвигаться, если россия не уступит, и он может сказать путину, что не может этому помешать.

В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров

"Мы неоднократно сообщали россиянам в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнуто прогресса, - сказал госсекретарь США Марко Рубио в воскресном интервью Face the Nation на CBS. - Поэтому я думаю, что это только сейчас начинает приносить плоды".

Президент Финляндии Александр Стубб, который провел день, играя в гольф с Грэмом и Трампом в марте, сказал на конференции в Таллинне, что он "очень оптимистично настроен" относительно того, что Грэм представит свой законопроект на следующей неделе.

"Это зависит от того, как пройдет разговор с путиным и Трампом в понедельник", - сказал он.