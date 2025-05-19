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Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня
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Стармер пообщался с лидерами США и ЕС в преддверии разговора Трампа с путиным: детали

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Премьер Британии обсудил с лидерами США, Италии, Франции и Германии войну в Украине. Речь шла о прекращении огня и санкциях против рф в случае отказа от переговоров.

Стармер пообщался с лидерами США и ЕС в преддверии разговора Трампа с путиным: детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что разговор состоялся накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.

Лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне, которую россия начала против своего меньшего соседа более трех лет назад. Они также обсудили применение санкций, если россия не будет серьезно относиться к прекращению огня и мирным переговорам

- цитирует издание спикера.

Также указывается, что переговоры состоялись после интенсивной дипломатии лидеров, которая началась с их визита в Киев 10 мая, когда крупные европейские государства поддержали безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине. Воскресные переговоры также подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Завтра президент путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой

- написал Макрон в соцсети Х.

Авторы добавляют, что россия, которая медленно, но неуклонно продвигается на поле боя и обеспокоена тем, что Украина использует такую паузу для перегруппировки и перевооружения, заявила, что ей нужно четко определить условия прекращения огня, прежде чем подписать его.

Напомним

В понедельник, 19 июня, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Трамп сообщил, что после беседы планирует поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским и "различными" союзниками по НАТО.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня.

Стармер: путин тянет время — союзники должны ответить единством и санкциями16.05.25, 12:52 • 2444 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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