рф у Стамбулі висунула нереалістичні умови для припинення вогню: Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія висунула нереалістичні умови для тривалого припинення вогню у Стамбулі. Зеленський наголосив на відсутності намірів у Москви закінчувати війну.
У Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на ОП.
Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень
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Глава держави також розповів про те, як росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню.
Як повідомили в ОП, на зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти росії.
Президент поінформував про актуальну ситуацію на фронті.
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У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки.