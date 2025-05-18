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рф у Стамбулі висунула нереалістичні умови для припинення вогню: Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Президент України заявив, що росія висунула нереалістичні умови для тривалого припинення вогню у Стамбулі. Зеленський наголосив на відсутності намірів у Москви закінчувати війну.

рф у Стамбулі висунула нереалістичні умови для припинення вогню: Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

У Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на ОП.

Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень 

- йдеться у повідомленні.

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Деталі

Глава держави також розповів про те, як росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала.  Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню. 

Як повідомили в ОП, на зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти росії. 

Президент поінформував про актуальну ситуацію на фронті. 

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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