Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в оборонно-промисловій сфері

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах. Про це Глава держави повідомив під час зустрічі у Римі із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на ОП.

Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав Президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах - йдеться в повідомленні ОП.

Додамо

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки.