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Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере

Киев • УНН

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Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо с предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной и торговой сферах. Он поблагодарил США за поддержку Украины и усилия для окончания войны.

Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский  направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах. Об этом Глава государства сообщил во время встречи в Риме с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на ОП.

Особое внимание – реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил Президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах 

- говорится в сообщении ОП.

Добавим

Глава государства поблагодарил США и весь американский народ за поддержку Украины и отдельно выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его команде за усилия для окончания войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все американские предложения и ведет конструктивный диалог ради достижения справедливого и длительного мира.

Напомним

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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