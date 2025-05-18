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рф в Стамбуле выдвинула нереалистичные условия для прекращения огня: Зеленский на встрече с Венсом и Рубио

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Президент Украины заявил, что россия выдвинула нереалистичные условия для длительного прекращения огня в Стамбуле. Зеленский отметил отсутствие намерений у москвы заканчивать войну.

рф в Стамбуле выдвинула нереалистичные условия для прекращения огня: Зеленский на встрече с Венсом и Рубио

В Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на ОП.

Президент проинформировал о переговорах в Стамбуле и нереалистичных условиях, которые выдвинула россия, для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что она не имела полномочий на принятие каких-либо решений 

- говорится в сообщении.

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Детали

Глава государства также рассказал о том, как россия нарушала прекращение огня, которое сама же и предложила. Зеленский подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что в москве не имеют никаких намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня. 

Как сообщили в ОП, на встрече подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию, в частности сильные санкции против россии. 

Президент проинформировал об актуальной ситуации на фронте. 

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Напомним

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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