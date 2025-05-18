рф в Стамбуле выдвинула нереалистичные условия для прекращения огня: Зеленский на встрече с Венсом и Рубио

В Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на ОП.

Президент проинформировал о переговорах в Стамбуле и нереалистичных условиях, которые выдвинула россия, для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что она не имела полномочий на принятие каких-либо решений - говорится в сообщении.

Санкции против рф и обмен пленными: о чем Зеленский говорил на "хорошей встрече" с Венсом и Рубио

Детали

Глава государства также рассказал о том, как россия нарушала прекращение огня, которое сама же и предложила. Зеленский подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что в москве не имеют никаких намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня.

Как сообщили в ОП, на встрече подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию, в частности сильные санкции против россии.

Президент проинформировал об актуальной ситуации на фронте.

Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере

Напомним

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности.