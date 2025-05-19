путін іде на переговори з Трампом упевнений у перевазі, оцінки Заходу розходяться з його впевненістю у перспективах рф на полі бою - Bloomberg

російський диктатор володимир путін йде на телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, упевнений, що росія має перевагу, і що його сили зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб отримати повний контроль над чотирма регіонами, на які він претендує для росії, але впевненість путіна у перспективах росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу, повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, пише УНН.

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"володимир путін вважає, що у нього сильна рука перед телефонною розмовою з Дональдом Трампом у понеділок, і європейські лідери намагаються перешкодити президентові США поспішити з угодою", - пише видання.

"путін упевнений, що його сили зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб отримати повний контроль над чотирма регіонами, на які він претендує для росії", за словами особи, знайомої з думкою російського президента, яка побажала не називати імені в приватних розмовах.

Це, як зазначає видання, "означає, що російський президент навряд чи піде на якісь значні поступки Трампу, коли два лідери поговорять, і європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати продавити врегулювання у будь-якому разі".

Як зазначає видання, зростає відчуття, що зусилля США щодо нав'язування припинення вогню досягають кульмінації, і офіційні особи в Європі не впевнені, чи посилить Трамп тиск на росію, чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі. Трамп пообіцяв поінформувати Президента України Володимира Зеленського та деяких своїх союзників щодо НАТО, як тільки закінчить розмову зі своїм російським колегою.

"Попри всі розмови про припинення бойових дій, путін готовий до тривалої війни, якщо це те, що потрібно для досягнення його цілей, і він оптимістично налаштований щодо перспективи подальших санкцій США", за словами двох інших людей, близьких до кремля пише видання.

"Трамп хоче, щоб путін погодився на перемир’я, але він цього абсолютно не хоче, - сказав Сергій Марков, політичний консультант із тісними зв’язками з кремлем. - Але путін не зацікавлений у зриві переговорів. Він намагається маневрувати, щоб ці переговори тривали паралельно з військовим наступом".

У п'ятницю під час телефонної розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон із Франції та Кір Стармер із Великої Британії спробували дати зрозуміти Трампу, що путін водить його за ніс, за словами одного високопоставленого європейського чиновника. Вони сподіваються, що Трамп зрозуміє, що він ризикує виглядати невдахою, якщо нав'яже Україні погану угоду, додав чиновник. "Президент України Володимир Зеленський також був на телефонному дзвінку у п'ятницю, але він виглядав пригніченим та виснаженим подіями тижня", сказав чиновник. Зеленський та його європейські союзники вважали, що Трамп зобов’язався застосувати до кремля нові санкції, якщо путін відмовиться дотримуватися режиму припинення вогню з минулого понеділка, але цього не сталося.

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"путін був натхненний своєю здатністю висувати максималістські вимоги до України, не зустрічаючи серйозного опору з боку адміністрації Трампа, - сказав Бота Іліяс, старший аналітик Prism, стратегічної розвідувальної компанії в Лондоні. - путін не довіряє Трампові. Але він підштовхуватиме Трампа до угоди з баченням росії про припинення вогню".

"Впевненість путіна у перспективах росії на полі бою розходиться з оцінками Заходу", - вказує при цьому видання. За словами європейських чиновників, зазнавши величезних втрат за більш ніж три роки бойових дій, росія не має можливостей для виконання цілей путіна.

"Імовірність того, що росія досягне своїх цілей із завоювання цих чотирьох регіонів до кінця цього року, дуже низька", - сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник відділу сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень. - Якщо українська оборона впаде, то отримати таку перевагу буде дуже легко, але наразі такий сценарій виглядає дуже малоймовірним".

Цей скептицизм також поділяє багато російських військових, які воюють в Україні, за словами особи, близької до міністерства оборони в москві. Зокрема, за його словами, завдяки українським безпілотникам проведення широкомасштабних наступальних операцій для росії є дорогим і неефективним.

Тим не менш, російські переговорники виклали жорстку позицію путіна в Стамбулі в п’ятницю на перших за три роки особистих переговорах з українськими офіційними особами. "Вони вимагали виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які росія вважає своєю територією, але ніколи повністю не контролювала", пише видання.

"Ризик для путіна полягає в тому, що він переграє і спонукає Трампа виконати свою погрозу посилити санкції, щоб покласти край тому, що президент США назвав "кривавою банею" в Україні", - ідеться у публікації.

За словами європейських чиновників, обізнаних із цією справою, офіційні особи США в приватному порядку повідомили європейським колегам, що Трамп розглядає можливість дозволити законопроекту про санкції, підготовленому сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, просуватись, якщо росія не поступиться, і він може сказати путіну, що не може цьому завадити.

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"Ми неодноразово повідомляли росіянам протягом майже двох місяців, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу, - сказав держсекретар США Марко Рубіо в недільному інтерв’ю Face the Nation на CBS. - Тож я думаю, що це тільки зараз починає приносити плоди".

Президент Фінляндії Александр Стубб, який провів день, граючи в гольф із Гремом і Трампом у березні, сказав на конференції в Таллінні, що він "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Грем представить свій законопроект наступного тижня.

"Це залежить від того, як піде розмова з путіним і Трампом у понеділок", - сказав він.