Військове командування рф використовує курсантів Військової академії РХБЗ у Костромі для виконання бойових завдань на території України. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", пише УНН.

Як зазначають партизани, цих молодих офіцерів, включно з іноземними громадянами, відправляють на фронт під приводом здобуття "бойового досвіду".

На завершальному етапі навчання курсантів під виглядом отримання "бойового досвіду" направляють на територію України, де працюють з обладнанням РХБЗ в умовах активних бойових дій"

Також відомо, що іноземні курсанти академії не залишаються в тилу - їх відправляють на фронт для набуття бойового досвіду з подальшим впровадженням отриманих знань у національні армії своїх країн.

Після повернення вони, ймовірно, впроваджуватимуть отримані знання в національні армії своїх країн,