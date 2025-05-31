росія відправляє курсантів на війну в Україну під виглядом набуття "бойового досвіду" - АТЕШ
Київ • УНН
Військове командування рф використовує курсантів для виконання бойових завдань в Україні. Їх відправляють на фронт під приводом здобуття "бойового досвіду".
Військове командування рф використовує курсантів Військової академії РХБЗ у Костромі для виконання бойових завдань на території України. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", пише УНН.
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Як зазначають партизани, цих молодих офіцерів, включно з іноземними громадянами, відправляють на фронт під приводом здобуття "бойового досвіду".
На завершальному етапі навчання курсантів під виглядом отримання "бойового досвіду" направляють на територію України, де працюють з обладнанням РХБЗ в умовах активних бойових дій"
Також відомо, що іноземні курсанти академії не залишаються в тилу - їх відправляють на фронт для набуття бойового досвіду з подальшим впровадженням отриманих знань у національні армії своїх країн.
Після повернення вони, ймовірно, впроваджуватимуть отримані знання в національні армії своїх країн,
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