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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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АТЕШ: партизани сповільнили постачання зброї ворогу на Курщину

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Партизани руху АТЕШ влаштували диверсію в тульській області рф, пошкодивши релейну шафу. Це уповільнить постачання озброєння окупантів у курській області.

АТЕШ: партизани сповільнили постачання зброї ворогу на Курщину

Партизани руху "АТЕШ" заявили про влаштовану ними диверсію, завдяки якій вдалося вивести з ладу релейну шафу в тульській області росії та уповільнити постачання озброєння та військової техніки окупантів у курській області. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти руху підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях ясногорська, що веде в напрямку курської області, де зосереджене угруповання російських окупантів.

В "АТЕШ" пояснили, що акція була спланованою і мала на меті уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.

Ця акція ретельно спланована: пошкоджена релейна шафа забезпечує зв'язок та управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці шляху. Без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок

- йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, "все це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій".

Нагадаємо

Днями агенти "АТЕШ" опублікували фото штабу південного військового округу зс рф у ростові-на-дону. Вони вивчили графіки патрулів, маршрути пересування транспорту та звички охорони.

Раніше агенти руху "АТЕШ" зафіксували незвичайні переміщення в пункті постійної дислокації зберігання техніки в Севастополі. Територія майже порожня - залишилися лише залишки техніки, а значна її частина була вивезена.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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