АТЕШ: партизани сповільнили постачання зброї ворогу на Курщину

Партизани руху "АТЕШ" заявили про влаштовану ними диверсію, завдяки якій вдалося вивести з ладу релейну шафу в тульській області росії та уповільнити постачання озброєння та військової техніки окупантів у курській області. Про це повідомляє УНН.

Зазначається, що агенти руху підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях ясногорська, що веде в напрямку курської області, де зосереджене угруповання російських окупантів.

В "АТЕШ" пояснили, що акція була спланованою і мала на меті уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.

Ця акція ретельно спланована: пошкоджена релейна шафа забезпечує зв'язок та управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці шляху. Без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок