АТЕШ: партизаны замедлили поставки оружия врагу в Курскую область

Партизаны движения "АТЕШ" заявили об устроенной ими диверсии, благодаря которой удалось вывести из строя релейный шкаф в тульской области россии и замедлить поставки вооружения и военной техники оккупантов в курской области. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что агенты движения подожгли объект, находившийся на железнодорожном полотне, в окрестностях ясногорска, что ведет в направлении курской области, где сосредоточена группировка российских оккупантов.

В "АТЕШ" пояснили, что акция была спланированной и имела целью замедлить поставки вооружения и военной техники к передовому рубежу.

Эта акция тщательно спланирована: поврежденный релейный шкаф обеспечивает связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути. Без своевременной подачи питания автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки - говорится в сообщении.

По словам партизан, "все это затягивает переброску резервов и усложняет организацию новых наступательных операций".

Напомним

На днях агенты "АТЕШ" опубликовали фото штаба южного военного округа вс рф в ростове-на-дону. Они изучили графики патрулей, маршруты передвижения транспорта и привычки охраны.

Ранее агенты движения "АТЕШ" зафиксировали необычные перемещения в пункте постоянной дислокации хранения техники в Севастополе. Территория почти пуста - остались только остатки техники, а значительная ее часть была вывезена.

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