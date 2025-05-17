Окупанти вивезли військову техніку з частини в Севастополі: партизани пов'язують з нестачею на фронті

Окупанти вивезли військову техніку з військової частини в тимчасово загарбаному Севастополі у Криму, повідомили в русі "АТЕШ", припускаючи, що це пов'язано з нестачею техніки на фронті, і машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки. Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram, передає УНН.

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"Агенти руху "АТЕШ" зафіксували незвичайні переміщення в пункті постійної дислокації зберігання техніки в Севастополі. Територія майже порожня - залишилися лише залишки техніки, а значна її частина була вивезена", - ідеться в повідомленні.

В "АТЕШ" повідомили, що на місці залишилися цивільні жінки і люди похилого віку, які займаються прибиранням, а, судячи з фотографій, військової техніки майже немає: лише кілька нових ГАЗів і КАМАЗів.

"Військових також небагато: наші агенти помітили їх тільки на вишці та на височині", - сказано у повідомленні.

"Припускаємо, що це пов'язано з нестачею техніки на фронті, і машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки. Усі дані оперативно передано представникам Сил оборони України", - вказали в "АТЕШ".

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