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Окупанти вивезли військову техніку з частини в Севастополі: партизани пов'язують з нестачею на фронті

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

З військової частини в окупованому Севастополі вивезли військову техніку. Ймовірно, це пов'язано з нестачею техніки на фронті та перенаправленням машин на інші ділянки.

Окупанти вивезли військову техніку з частини в Севастополі: партизани пов'язують з нестачею на фронті

Окупанти вивезли військову техніку з військової частини в тимчасово загарбаному Севастополі у Криму, повідомили в русі "АТЕШ", припускаючи, що це пов'язано з нестачею техніки на фронті, і машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки. Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Агенти руху "АТЕШ" зафіксували незвичайні переміщення в пункті постійної дислокації зберігання техніки в Севастополі. Територія майже порожня - залишилися лише залишки техніки, а значна її частина була вивезена", - ідеться в повідомленні.

В "АТЕШ" повідомили, що на місці залишилися цивільні жінки і люди похилого віку, які займаються прибиранням, а, судячи з фотографій, військової техніки майже немає: лише кілька нових ГАЗів і КАМАЗів.

"Військових також небагато: наші агенти помітили їх тільки на вишці та на височині", - сказано у повідомленні.

"Припускаємо, що це пов'язано з нестачею техніки на фронті, і машини, що залишилися, були спрямовані на інші ділянки. Усі дані оперативно передано представникам Сил оборони України", - вказали в "АТЕШ".

Окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 30148 переглядiв

Павло Башинський

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