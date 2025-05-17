Оккупанты вывезли военную технику из части в Севастополе: партизаны связывают с нехваткой на фронте

Оккупанты вывезли военную технику из воинской части во временно захваченном Севастополе в Крыму, сообщили в движении "АТЕШ", предполагая, что это связано с нехваткой техники на фронте, и оставшиеся машины были направлены на другие участки. Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

Детали

"Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали необычные перемещения в пункте постоянной дислокации хранения техники в Севастополе. Территория почти пуста - остались лишь остатки техники, а значительная ее часть была вывезена", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" сообщили, что на месте остались гражданские женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой, а, судя по фотографиям, военной техники почти нет: лишь несколько новых ГАЗов и КАМАЗов.

"Военных тоже немного: наши агенты заметили их только на вышке и на возвышенности", - сказано в сообщении.

"Предполагаем, что это связано с нехваткой техники на фронте, и оставшиеся машины были направлены на другие участки. Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", - указали в "АТЕШ".

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