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День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации

Киев • УНН

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13 июня 2014 года украинские военные освободили Мариуполь от пророссийских боевиков. В 2022 году город снова оказался в оккупации в результате полномасштабного вторжения рф.

День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации

В этот день ровно 11 лет назад украинские военные освободили от пророссийских боевиков город Мариуполь. Этот день стал символом стремления мариупольцев и в дальнейшем быть гражданами Украины, а преступные идеи так называемой "русской весны" были отвергнуты. Однако в результате полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году город был оккупирован, несмотря на героическое сопротивление его защитников. УНН рассказывает, как сейчас живут уцелевшие после жестоких боев жители оккупированного украинского города. 

Оккупация Мариуполя

Восемь лет после освобождения Мариуполь стремительно развивался. Он стал своеобразной культурной столицей Украины, был первым в рейтинге прозрачности. Жители гордились своим городом и прилагали все усилия для его развития. Однако все это было разрушено полномасштабным российским вторжением.

Несмотря на временную оккупацию нам удалось сохранить громаду Мариуполя. Находясь в эвакуации, мы продолжаем помогать друг другу, обеспечиваем всем возможным военных и уже планируем наше возвращение домой. Мы не знаем, когда именно это произойдет, но верим в это и готовимся

- отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Облавы – повседневная реальность

Для жителей временно оккупированного Мариуполя обычным явлением теперь стали постоянные облавы, которые российские военные проводят при содействии федеральной службы безопасности россии (фсб). Одной из целей таких облав оккупанты называют проверку так называемых "трудовых мигрантов". На самом деле таким образом россияне оказывают давление на местных жителей, которые отказались оформить паспорта государства-агрессора.

Проверяют строительные компании, где работают люди без "документа предателя". Именно они становятся живой силой на незаконных объектах, где оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений

- рассказали в ЦНС.

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Домов меньше, кладбищ больше

Мариупольский городской совет сообщил, что российские захватчики в мае намеревались снести около десяти тысяч частных домов в Мариуполе. В первую очередь это касается Левобережного и Центрального районов. При этом на месте уничтоженных домов украинцев захватчики планируют ипотечное строительство для россиян.

Вместо того, чтобы помочь людям восстановить их жилье захватчики нашли более легкий путь – все разрушить. В частности, в планах снести большинство домов на одной из старейших исторических улиц Торговой. Вместо домов мариупольцев здесь планируется ипотечное строительство для россиян

- говорится в сообщении горсовета.

Однако оккупанты могут похвастаться другими "успехами". Пока уменьшается количество домов, расширяется площадь мест для захоронений. российский псевдоочільник города олег моргун признался, что когда войска захватчиков взяли Мариуполь в блокаду, люди хоронили погибших близких прямо во дворах и парках. По его словам, за три года якобы все тела перезахоронили, хотя это не соответствует действительности. До сих пор известно о меньшей мере 22 места стихийных захоронений.

Риск, что количество таких захоронений и дальше будет расти остается очень высоким. В Мариуполе продолжают находить снаряды, которые не разорвались во время боев за город. Кроме того, люди страдают от ужасных условий жизни, поскольку во время военных действий российскими оккупантами было уничтожено 90% критической инфраструктуры Мариуполя.

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Как отметили в городском совете Мариуполя, после захвата города россияне якобы проводили разминирование. Однако после трех лет временной оккупации местные жители до сих пор продолжают находить мины, снаряды и другие взрывоопасные предметы.

Разграбление города

российские оккупанты заявили, что экспорт через захваченный Мариупольский порт вырос на 80%. А в целом - более 350 тыс. тонн грузов. Однако ЦНС опровергает эту ложь оккупантов.

Но за красивыми цифрами - масштабное мародерство. Порт превращен в хаб по хищению украинских ресурсов

- говорится в заметке.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывозят практически все - зерно, металл, оборудование. Другими словами, все, что является стратегически важным ресурсом.

Здесь нет ничего общего с экономикой. Это грабеж в форме "интеграции"

- отметили в ЦНС.

Экологические последствия

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе наблюдается массовый мор дельфинов и птиц, рассказал руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что более 20 мертвых птиц и тела мертвых дельфинов нашли в Левобережном районе города на пляже. Причины гибели животных неизвестны: предпосылок вроде эпидемий не зафиксировано, говорит чиновник.

Однако, как уже ежегодно при условии оккупации весенне-летний сезон приносит массовую гибель животных и птиц. Все это безусловные последствия экоцида и уничтожения флоры и фауны Приазовья

- написал Андрющенко.

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Прославление оккупантов

Несмотря на все очевидные факты российских преступлений, оккупанты активно пропагандируют, что Мариуполь был ими "освобожден". В этом контексте особенно прославляются российские военные. В частности, в музее Жданова открылась выставка, посвященная 810-й бригаде морской пехоты черноморского флота рф. Именно солдаты этого формирования участвовали в трехмесячной блокаде города и убийстве мирных жителей. 

На волне этой военной пропаганды россияне активно привлекают мариупольских детей в ряды путинской, так называемой, "юнармии", где заставляют их забыть об Украине и своих корнях. Кроме пропаганды, детей учат воевать.

Оккупанты активно пытаются превратить разрушенный город в символ так называемой "русской весны".

Пропаганда рф активно продвигает нарратив о "процветающем" Мариуполе под оккупацией: говорят об восстановлении, новых квартирах, дорогах и даже "туристическом интересе". Но реальность другая

- сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД сообщили, что значительная часть города до сих пор остается в руинах. Восстановление осуществляется точечно, а квартиры в новых домах отдают приезжим из россии в ипотеку. При этом местные жители годами не могут получить обещанные компенсации за разрушенную жизнь.

Такова траничная реальность Мариуполя, Города Марии, сегодня. Он разрушен и изуродован российскими оккупантами, а жизнь его жителей напоминает скорее существование в постоянных попытках выжить. Однако не будем терять надежды, ведь как не сложатся обстоятельства, самым главным является то, что Мариуполь оккупирован временно.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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