В россии двух бойцов "Азова" приговорили к 26 и 24 годам тюрьмы якобы за убийство гражданских в Мариуполе

Суд государства-агрессора приговорил двух военных полка "Азов" - снайпера Руслана Орлова и санитара Артема Новикова к 26 и 24 годам заключения за якобы убийство гражданских во время боев за Мариуполь. Об этом сообщает следственный комитет рф, передает УНН.

Как заявили в следственном комитете, на основании "доказательств, собранных главным следственным управлением следственного комитета рф", суд вынес приговор в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины (полк "Азов") снайпера Руслана Орлова и санитара Артема Новикова.

Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором рф", а также "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти".

По данным российского следствия, в апреле 2022 года во время боев за Мариуполь, украинские защитники якобы в одном из домов обнаружили трех мужчин, которые не принимали участия в вооруженном конфликте. Военные якобы, считая, что указанные лица занимают пророссийскую позицию, произвели из имеющегося огнестрельного оружия множественные выстрелы. Трое мужчин были смертельно ранены.

Приговором суда Орлову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 26 лет, Новикову - 24 года. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима