У росії двох бійців "Азову" засудили до 26 і 24 років в'язниці нібито за вбивство цивільних у Маріуполі

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
Ексклюзив
13:46 • 1150 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
13:35 • 3460 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
13:15 • 6530 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
12:50 • 19887 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

11:52 • 19357 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
11:44 • 25594 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 78712 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 73843 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 45577 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

9 червня, 06:30 • 46055 перегляди

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.2м/с
40%
751мм
Популярнi новини

У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки

9 червня, 06:13 • 69217 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42230 перегляди

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

08:28 • 47428 перегляди

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

09:23 • 66703 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 58735 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

12:50 • 19887 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 59036 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 78712 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 105008 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 92763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґітанас Науседа

Фрідріх Мерц

Гетманцев Данило Олександрович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Польща

Естонія

Латвія

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

09:31 • 25390 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42468 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 73843 перегляди

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 108115 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 130469 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

У росії двох бійців "Азову" засудили до 26 і 24 років в'язниці нібито за вбивство цивільних у Маріуполі

Київ • УНН

 • 2092 перегляди

Військових полку «Азов» у росії засудили до великих строків ув’язнення за нібито вбивство цивільних під час боїв за Маріуполь. Орлову призначено 26 років, Новікову - 24 роки.

У росії двох бійців "Азову" засудили до 26 і 24 років в'язниці нібито за вбивство цивільних у Маріуполі

Суд держави-агресора засудив двох військових полку "Азов" - снайпера Руслана Орлова і санітара Артема Новікова до 26 і 24 років ув’язнення за нібито вбивство цивільних під час боїв за Маріуполь. Про це повідомляє слідчий комітет рф, передає УНН.

Деталі

Як заявили в слідчому комітеті, на підставі "доказів, зібраних головним слідчим управлінням слідчого комітету рф", суд ухвалий вирок щодо військовослужбовців Національної гвардії України (полк "Азов") снайпера Руслана Орлова і санітара Артема Новікова.

Суд визнав їх винними у скоєнні злочинів, передбачених за статтями "жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором рф", а також "убивство двох і більше осіб, вчинене організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті".

За даними російського слідства, у квітні 2022 року під час боїв за Маріуполь, українські захисники нібито в одному із будинків виявили трьох чоловіків, які не брали участі у збройному конфлікті. Військові буцімто, вважаючи, що зазначені особи займають проросійську позицію, здійснили з наявної вогнепальної зброї множинні постріли. Троє чоловіків були смертельно поранені.

Вироком суду Орлову призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 26 років, Новікову - 24 роки. Відбувати його вони будуть у виправній колонії суворого режиму

 - заявили в слідчому комітеті.

Нагадаємо

У росії 12 українських військовополонених з бригади Національної гвардії "Азов" засудили до термінів від 13 до 23 років. Ще 11 бійців отримали заочні вироки.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
Національна гвардія України
Маріуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9