У росії двох бійців "Азову" засудили до 26 і 24 років в'язниці нібито за вбивство цивільних у Маріуполі

Суд держави-агресора засудив двох військових полку "Азов" - снайпера Руслана Орлова і санітара Артема Новікова до 26 і 24 років ув’язнення за нібито вбивство цивільних під час боїв за Маріуполь. Про це повідомляє слідчий комітет рф, передає УНН.

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Як заявили в слідчому комітеті, на підставі "доказів, зібраних головним слідчим управлінням слідчого комітету рф", суд ухвалий вирок щодо військовослужбовців Національної гвардії України (полк "Азов") снайпера Руслана Орлова і санітара Артема Новікова.

Суд визнав їх винними у скоєнні злочинів, передбачених за статтями "жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором рф", а також "убивство двох і більше осіб, вчинене організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті".

За даними російського слідства, у квітні 2022 року під час боїв за Маріуполь, українські захисники нібито в одному із будинків виявили трьох чоловіків, які не брали участі у збройному конфлікті. Військові буцімто, вважаючи, що зазначені особи займають проросійську позицію, здійснили з наявної вогнепальної зброї множинні постріли. Троє чоловіків були смертельно поранені.

Вироком суду Орлову призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 26 років, Новікову - 24 роки. Відбувати його вони будуть у виправній колонії суворого режиму - заявили в слідчому комітеті.

Нагадаємо

У росії 12 українських військовополонених з бригади Національної гвардії "Азов" засудили до термінів від 13 до 23 років. Ще 11 бійців отримали заочні вироки.