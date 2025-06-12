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Паспорт рф - шрам от оккупации: в день россии, жители оккупированных городов присоединились к акции сопротивления - Желтая лента

Киев • УНН

 • 572 просмотра

В день россии жители оккупированных городов Украины показали российские паспорта, подчеркивая, что это не их выбор, а следствие оккупации. Акция охватила города Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

Паспорт рф - шрам от оккупации: в день россии, жители оккупированных городов присоединились к акции сопротивления - Желтая лента

Жители ВОТ Украины показали принудительно оформленные российские паспорта, отметив настоящую позицию Украине и миру, передает УНН со ссылкой на TG-канал Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

Детали

Люди из оккупированных городов Луганской и Донецкой областей, ВОТ Херсонской и Запорожской областей в день россии присоединились к акции, которая имеет целью показать настоящую позицию Украине и миру.

Российский паспорт это шрам от оккупации. Это никогда не было выбором.

- пишет Желтая лента.

Акция ширится оккупированными территориями. Отмечается о следующих городах:

Донецк, Ждановка, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Мариуполь, Харцызск, Торез, Снежное, Шахтерск, Алчевск, Перевальск, Артемовск, Антрацит, Брянка, Рубежное, Северодонецк, Луганск, Ровеньки, Лисичанск, Старобельск, Сватово, Лутугино, Новая Каховка, Таврийск, Геническ, Скадовск.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с днем россии от имени американцев.

Новый посол рф заявил Трампу, что будет работать над "восстановлением отношений".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Донецкая область
Марко Рубио
Луганская область
Запорожская область
Геническ
Дебальцево
Главное управление разведки Украины
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