Паспорт рф - шрам от оккупации: в день россии, жители оккупированных городов присоединились к акции сопротивления - Желтая лента

Жители ВОТ Украины показали принудительно оформленные российские паспорта, отметив настоящую позицию Украине и миру, передает УНН со ссылкой на TG-канал Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

Детали

Люди из оккупированных городов Луганской и Донецкой областей, ВОТ Херсонской и Запорожской областей в день россии присоединились к акции, которая имеет целью показать настоящую позицию Украине и миру.

Российский паспорт это шрам от оккупации. Это никогда не было выбором. - пишет Желтая лента.

Акция ширится оккупированными территориями. Отмечается о следующих городах:

Донецк, Ждановка, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Мариуполь, Харцызск, Торез, Снежное, Шахтерск, Алчевск, Перевальск, Артемовск, Антрацит, Брянка, Рубежное, Северодонецк, Луганск, Ровеньки, Лисичанск, Старобельск, Сватово, Лутугино, Новая Каховка, Таврийск, Геническ, Скадовск.

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