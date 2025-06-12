Новий посол росії у США олександр дарчієв пообіцяв працювати над повним відновленням відносин із Вашингтоном, коли офіційно вручав свої вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"росія та США як великі держави приречені на неконфронтаційне мирне існування", - цитують росЗМІ слова дарчієва, сказані ним на прийомі в російському посольстві після повернення з Білого дому.

"Для мене, як посла росії, було великою честю поговорити з президентом Трампом, і я запевнив його, що я і це посольство під моїм керівництвом зробимо все, щоб відновити російсько-американські відносини і повернути їх до норми та здорового глузду", - сказав дарчієв.

Він сказав, що Трамп знайшов час, щоб прийняти його напередодні "дня росії".

Рубіо від імені американського народу привітав росіян з днем рф

дарчієв вже завершив дві дипломатичні місії у Сполучених Штатах та був послом у Канаді з 2014 по 2021 рік. Як і інші високопоставлені російські дипломати, останніми роками він публічно різко засуджував Сполучені Штати та Захід, зазначає Reuters.

Відносини Вашингтона з москвою, як зауважується, впали до найнижчого рівня за останні десятиліття за попередника Трампа Джо Байдена через вторгнення кремля в Україну. Зв'язки покращилися з того часу, як Трамп обійняв посаду, і обидві сторони контактують для обговорення можливого вирішення конфлікту, пише видання.

"Ми нарешті перейшли від монологів за попередньої адміністрації та загальної відсутності обговорень до досить прагматичної розмови, складної розмови", - цитують дарчієва.

Посол рф сказав, що його зустріч із президентом США була короткою, як того вимагає протокол.

"Проте наша дискусія була дуже конструктивною", - цитують його агентства.

путін призначив нового посла росії в США