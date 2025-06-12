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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
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Рубіо від імені американського народу привітав росіян з днем рф

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо привітав російський народ з днем росії від імені американців. Він підтвердив прагнення Америки до конструктивної взаємодії з рф для досягнення миру між Україною.

Рубіо від імені американського народу привітав росіян з днем рф

Державний секретар США Марко Рубіо від імені американського народу привітав російський народ з днем росії. Він підтвердив прагнення Америки до конструктивної взаємодії з рф для досягнення міцного миру між росією та Україною. Про це йдеться на сайті Держдепу США, передає УНН.

Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з днем росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього

- йдеться в привітанні від Рубіо.

Державний секретар також зазначив, що США користуються цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Америки до конструктивної взаємодії з рф для досягнення міцного миру між москвою та Києвом.

Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з російською федерацією для досягнення міцного миру між росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами

- наголошується в привітанні.

Мінус мільйон: втрати ворога на війні в Україні перетнули символічну позначку12.06.25, 08:02 • 1418 переглядiв

Доповнення

Президент США Дональд Трамп назвав свою останню розмову з російським диктатором володимиром путіним хорошою, проте, з його слів, поки що вона ні до чого не призвела.

Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що Україна втратить більше територій, якщо не погодиться на ультиматуми москви. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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