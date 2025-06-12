Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил российский народ с днем россии. Он подтвердил стремление Америки к конструктивному взаимодействию с рф для достижения прочного мира между россией и Украиной. Об этом говорится на сайте Госдепа США, передает УНН.

От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с днем россии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает строить свои стремления к лучшему будущему - говорится в поздравлении от Рубио.

Государственный секретарь также отметил, что США пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Америки к конструктивному взаимодействию с рф для достижения прочного мира между москвой и Киевом.

Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с российской федерацией для достижения прочного мира между россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами - отмечается в поздравлении.

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Дополнение

Президент США Дональд Трамп назвал свой последний разговор с российским диктатором владимиром путиным хорошим, однако, по его словам, пока что она ни к чему не привела.

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на ультиматумы москвы.